被问是否参选台总统 侯友宜：做好新北市长的工作

台湾新北市长、国民党2024总统大选热门候选人侯友宜被问及是否正在为总统选举做准备时未正面表态，回应说自己现在的角色是新北市长，要把新北市的工作做好。

据自由时报报道，侯友宜星期天（1月29日）到深坑商圈发放新年福袋时，针对有传闻称若侯友宜未表态2024，不排除党主席朱立伦会亲自参选，侯友宜做出上述表述。他还说，每个人都有各自的角色，朱立伦认真努力扮演好主席的角色，每个人分工合作把自己的角色扮演好，大家携手共同面对，希望台湾未来会更好。

针对有媒体以“2024是否有好事发生”询问参选意向，侯友宜回应说，他期待新北市每天都有好事发生，只要努力认真做事，新北市民平安健康、安居乐业，在这块土地生活，带动北台湾、全台湾共好，相信好事天天都会有。

针对前两天无公开行程，是否是在为总统大选做准备的提问，侯友宜说，他还是有安排行程，只是不公开，有很多内部会议及工作，例如一些重大建设开发案，在内阁改组以后必须重新审慎评估，有待市府团队与新内阁充分沟通，把新北市的建设做到位。他还说，自己也保留了一些时间早点回家，陪伴家人聊聊天，度过温馨幸福的时光。

他也回应关于大年初一到鸿海集团创办人郭台铭的发迹庙板桥慈惠宫参拜，后来又前往三重先啬宫，被解读是为了竞逐总统奠定基础的说法。侯友宜说，自己在过年期间参拜庙宇不下十几次，祈求国泰民安、风调雨顺，新北市诸事顺利，人民在这块土地开心地生活，称这才是他最大的心愿。

