义乌2022年进出口总值同比增长22.7%

全球最大小商品批发市场义乌去年进出口总值达到4788亿元（人民币，下同，约927亿新元），同比增长22.7％，占到浙江全省进出口份额的10.2％。

据澎湃新闻星期天（1月29日）引述义乌海关报道，2022年义乌市进出口总值达4788亿元，其中出口4316.4亿元，同比增长18%，进口471.6亿元，同比增长93.5%；进出口、出口和进口值占全省份额分别为10.2%、12.6%和3.8%。

数据显示，2022年义乌通过市场采购贸易方式出口3264.3亿元，增长12.7%，占义乌市出口总值的75.6%；通过一般贸易进出口1276.4亿元，增长41.7%；通过保税物流方式进出口243亿元，增长145.5%；通过海关跨境电商管理平台进出口85.7亿元，增长65%。

据报道，义乌与全球230多个国家和地区有贸易往来，其中非洲在2022年继续稳居义乌外贸出口第一大市场，对欧美市场的进出口也实现了较大增长。据义乌海关统计，2022年，义乌对非洲进出口840.2亿元，增长10.2%。对欧盟和美国分别进出口604.5亿元和562.1亿元，分别增长47.1%和35.5%。

义乌市商务局出口科科长黄俊侨介绍，从品类上看，机电产品仍是2022年出口最大的品类，达1679.5亿元，增长24.4%，占义乌市出口总值的38.9%。快速发展的光电光伏产业则成为增长极，二极管及类似半导体器件和太阳能电池分别出口295.5亿元和294.8亿元，增长1.91倍、1.92倍。

另外，据杭州海关发布2022年浙江省进出口数据显示，2022年浙江进出口、出口、进口规模分别居全国第三、第三和第六位，对全国的增长贡献率分别为18.0%、18.5%和16.3%。其中出口的贡献率居中国首位，进出口、进口贡献率居中国第二位。

