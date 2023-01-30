全国人大常委谭耀宗：陆港通关预计数天内免核酸去配额

中国全国人大常委谭耀宗说，他预计港府将在数天内确定陆港通关免除目前实施的核酸检测和配额制度。

综合《明报》《星岛日报》等港媒报道，香港与中国大陆首阶段免检疫通关已实施近一个月，据现行规定来往两地者均须持48小时内核酸检测阴性证明。在运作大致顺畅的情况下，香港社会尽早取消核酸检测安排的呼声日益高涨。

香港政务司司长陈国基星期天（1月29日）出席民建联新春团拜活动致辞时说，香港在复常路上不断稳步前进，星期一（30日）起撤销隔离令，为香港经济和民生活动，不断注入新动力，并与中国大陆开展逐步、有序，以至最终全面通关的工作。

陈国基续称，近日不断透过电话向大陆拜年时，不断提及放宽通关核酸检测等要求的事宜，希望尽早给大家带来好消息。他还说，由他担任组长的通关事务协调组，会继续确保通关安排安全、有序和畅顺。

谭耀宗星期天出席民建联新春团拜活动时对记者说，他相信免核酸检测通关应该很快会有决定，他引述陈国基指“可能未来几日”会落实，届时毋须核酸检测往来大陆与香港。

他续称，目前中国大陆的核酸检测机构愈来愈少，很难找地方做核酸检测，很多网上显示的核酸检测点已经关闭，所以尽快取消核酸检测要求最实际。

他也相信，陆港通关配额也会取消，因当初制订配额是担心新年太多人，会挤塞口岸，但目前的配额也未用尽，既然已达致有序通关，人数也比估计的低，相信通关已不需要配额，可完全开放。