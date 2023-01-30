美媒：中国核武器实验室规避制裁仍在购买美国芯片

尽管1997年就被列入了美国实体清单，中国一家顶级核武器研究机构依然在过去的两年半里至少购买了十几次美国的精密计算机芯片，规避了美国数十年来意在遏制此类出口的限制。

美国《华尔街日报》星期天（1月29日）根据采购文件报道，被列入美国出口黑名单的中国工程物理研究院（简称中物院，俗称九院）自2020年以来，通过中国的转销商获得了英特尔公司和英伟达公司等美国公司制造的半导体产品。

据报道，这些芯片广泛用于数据中心和个人电脑，有些是作为计算系统的组件采购的，其中许多是由研究计算流体动力学的研究所实验室购买的，而这一领域的研究包括核爆炸的建模。

中物院采购的大多数芯片的尺寸从7纳米到14纳米不等，其中许多是中国难以大规模生产的，但它们广泛流通于公开市场上。例如，中物院购买的英特尔Xeon Gold和英伟达GeForce RTX芯片，可以通过中国最大的电子商务网站淘宝网购得。不过，报道称研究院购买的产品并不包括过去两年内推出的最新一代芯片。

中物院由于从事核研究，是最早被美国列入实体清单的机构之一。这一限制举措旨在防止外国势力将任何美国产品用于原子武器研究。

报道称，通过对中物院发表的研究论文的审查发现，在过去十年中，至少有34篇论文提到在研究中使用了美国半导体，它们的用途包括分析数据和生成算法等。核专家说，在其中至少七项研究中，美国芯片可能被应用于维护核库存。

中物院没有回应《华尔街日报》的置评请求。

英伟达公司说，中物院在研究中使用的半导体是个人电脑等消费产品中使用的通用图形芯片。而由于在全球范围内销售了数百万台个人电脑，这家美国芯片制造商表示，没有一家公司能够监测或控制每台个人电脑的最终去向。英特尔则称，它遵守出口法规和制裁，其分销商和客户也必须遵守。

美国商务部前高级官员、现为国际贸易律师的沃尔夫（Kevin Wolf）说，在涉及海外交易时，执行美国的出口限制是非常困难的。根据半导体工业协会的数据，在2021年，中国的采购占到了全球5560亿美元（约7300亿新元）芯片销售额的三分之一以上。

商务部说，随着大众市场产品在全球供应链中通过多方流动，全面追踪最终用户是一项庞大的工作。不过该机构也补充说，它将大力执行去年10月份推出的新出口禁令。

负责监管敏感和两用技术销售的美国工业与安全局也指出，美国和外国有关方面都有责任进行尽职调查，以防止商品、软件和技术进入被禁的实体。

前美国国防部官员、现为美国战略与国际研究中心（CSIS）高级研究员的艾伦（Gregory Allen）说，中国军方及其供应商可以通过使用空壳公司和其他出口管制规避策略来规避最终用户的限制。

与此同时，大量由美国设计的芯片在海外生产，也可能使它们不受华盛顿的出口管制规则限制。此外，也有公司选择出口并没有那么先进的产品，例如，英伟达公司去年11月开始销售其发送和接收数据的带宽更窄的A100芯片替代品，使其可以在美国出口限制下销往中国。

资料显示，中物院最早成立于1958年，目前总部位于四川省绵阳市，是一家负责核武器研制、生产的国防科研事业单位，拥有12个研究所和15个国家级重点实验室。那里的物理学家协助研究开发了中国的第一颗氢弹。

美国商务部在2020年6月扩大了对中物院的限制，以采购美国原产物品以支持中国核武器活动为由，将该研究院拥有或经营的10个实体以及它使用的17个别名均列入了实体清单。

