台湾海基会复办春节联谊会 台商盼尽早恢复直航航点

台湾海峡交流基金会将于星期四（2月2日）在台北复办大陆台商春节联谊活动，总统蔡英文将与会致词，是否在疫后就两岸交流做出进一步宣示，备受台商关切。台商最大关切是盼望能尽早恢复两岸直航航点。

据台湾《中国时报》星期一（1月30日）报道，台湾海基会的惯例是在春节、端午、中秋等三大节日举办台商联谊活动，过往均为大型餐会，但2016年后因两岸关系恶化，具代表性的台企联及北上广深等台商会长不愿出席，有些台商怕被贴政治标签，海基会遂取消大型餐会联谊活动，改成小规模闭门座谈。

适逢李大维回归出任台湾海基会董事长，相隔数年，海基会今年恢复大型春节联谊活动，令台商感觉“今年有点不同”。

冠病疫情暴发前，两岸客货运航点曾达71个，台方10个，陆方61个，目前剩四个航点。台湾总统蔡英文数度宣示疫后要逐步恢复两岸交流。要如何恢复，其中有几项观察指标，例如全面重启小三通、恢复航点与两岸航班数，及大陆专业人士能否赴台交流等。

据了解，李大维将在星期三（2月1日）先与大陆台商会长进行小规模餐叙，希望台商能畅所欲言。

由于台湾海基会是财团法人，董事会任期三年，本届尚在任期中，故须召开临时董事会选出李大维为新任董事长。也就是在农历新年后上班日1月30日到2月2日前，只有三天筹备大陆台商春节联谊活动，作业上十分仓促。

无独有偶，北京市台办也规划2月5日在北京邀大陆全国台企联、北京台协的台商座谈，了解台商在大陆经营状况和问题，新上任的大陆国台办主任宋涛将出席。

大陆全国台企联副会长林天良说，多数台商都反映目前台湾飞往大陆的航点太少，希望能恢复疫情以前的航点，方便台商来往两岸，也希望尽早重启两岸旅游，振兴观光产业。

一名北京台商协会干部称，海基会与海协会无法正常联系，很多急难救助案子便由台协承担起来，他就曾协助将流落北京街头的台湾人带回台湾，“但台协毕竟不是专业的救助单位，而且自身的日常业务也很繁重，希望海基会能负担起自己的责任。”