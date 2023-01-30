台积电最快2月试行弹性工作制

台湾积体电路制造公司（台积电）预料最快2月试行弹性工作制度，给员工送上新春礼物。

据台湾《自由时报》星期一（1月30日）报道，台积电预计最快将于2月起，试行“弹性上下班”制，若试行成效佳，半年后可望全面实施，以纾解科学园区上下班塞车的问题。台积电发言窗口证实公司将试办弹性分流上下班制，人资部门将于年后公布详细实施措施。

台湾半导体供应链指出，台积电内部已于去年底针对“弹性上下班”制进行员工意愿调查，一方面考量科学园区上下班常见的大塞车问题，一方面也为兼顾员工接送小孩的需求。

据了解，台积电针对研发等部分厂区将试行“弹性上下班”分流制，上班分早上7时半、8时半、9时半三个时段，扣除中午吃饭与休息一个小时，满八小时即可下班。例如早上7时半上班者，下午4时半即可下班。

随着科学园区发展成形，北中南三园区上下班常见塞车问题，尤其新竹科学园区从业人员高达近17万人，周边的竹北、湖口等，通往竹科要道有限，上下班总出现交通大打结，例如竹北开车到竹科，非上下班时间只要10多分钟，上下班时间需长达一个小时，若下雨天会塞得更严重。

台湾科学园区同业公会秘书长张致远肯定台积电率大厂之先， 将试行“弹性上下班”制，希望能带动科学园区全面实施。

他说，竹科塞车问题其实是上下班时间才有，其他时间不会塞车，若要靠交通建设解决塞车问题，可说缓不济急，国科会、新竹县政府、新竹市政府三方携手，透过政策研拟奖励措施，将有助吸引厂商全面跟进实施“弹性上下班”制，分配分流时间，新竹科学园区的塞车问题将有效可迎刃而解。