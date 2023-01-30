香港迪士尼乐园周四招聘日请600人 起薪较2019年高15%

香港社会步向复常，入境旅游逐步恢复，为配合营运需要，迪士尼乐园度假区将于星期四（2月2日）首次在乐园内举行大型招聘日，将请600人，起薪较2019年高约15%。

综合《明报》和网媒“香港01”报道，香港迪士尼乐园星期四举行的园内职业博览及招聘盛会，提供600个职位供求职者现场应征再现场面试，当中全职和兼职职位各占一半，主要招聘前线演艺人员，包括乐园营运、酒店营运、餐饮、技术员、保安、商品部等。大部分初级职位现场面试即日有结果。全职员工月薪起薪介于1万5000港元至2万港元（下同，约2515新元至3353新元），兼职时薪起薪则介于73港元至100元。

迪士尼称，主要为招聘更多人手应对今年内推出的新园区及新节目，也为迎接通关后旅客人数回升。如果旅游业表现理想，乐园不排除今年内会再招聘。

迪士尼招聘日于星期四上午10时半至傍晚5时举行，当日游乐设施不开放，只用作“抢人才”。

香港迪士尼乐园度假区招聘、薪酬及福利总监郑家濂说，迪士尼今年会有多个新发展，包括下半年开幕的新主题园区“魔雪奇缘世界”、加入复仇者联盟角色互动体验等，故须招聘人手应付营运需求。

他说，这次招聘包括乐园及酒店营运、餐饮、保安、商品部等，连交通津贴月薪约1万5000港元至2万港元，技术工种如厨师或技术员视乎经验薪金或更高，部分职位设3000港元至6000港元迎新奖；兼职时薪约73港元至100港元，另设交通津贴。

迪士尼2019年7月举行同类工种招聘，当时全职月薪1万3000港元起，兼职时薪则63港元起。

2021财政年度香港迪士尼平均聘用约5000名全职员工及逾1200名兼职员工。

随着旅业复苏，被问到迪士尼比起各大景点有何策略留人抢人，郑家濂称，迪士尼疫下三年没裁员，自然流失数目不多，有信心福利及清晰晋升阶梯能吸引人才。

他说，目前所有全职员工五天工作，可免费使用Disney+及每年约5000港元进修资助等。乐园营运团队内九成组长及经理职位均由内部晋升招聘。如未能参与星期四的招聘日，下星期一至四（2月6日至9日）可到迪士尼招聘中心参与现场面试。