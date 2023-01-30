中疾控：春节期间未明显反弹 中国本轮疫情近尾声

中国疾控中心发布全国冠病诊疗和监测数据，称春节假期疫情未出现明显反弹，中国本轮疫情已近尾声，在院重症患者持续下降。

中国疾病预防控制中心主办的《中国疾病预防控制中心周报》星期一（1月30日）在官网刊登了《全国新型冠状病毒感染诊疗和监测数据概述》。

这份《概述》由中国疾控疾控中心1月25日发表，对2022年12月9日至2023年1月23日，全国冠病感染诊疗和监测数据进行初步分析。

《概述》显示，中国本轮疫情在去年12月下旬达到高峰，其后不断下降，各省走势基本相近，城乡也基本同步，门（急）诊人数、在院重症人数、在院死亡人数均呈现下降趋势，到今年1月下旬全国整体疫情已降低至较低水平，医疗救治压力进一步放缓。

具体来看，中国核酸检测阳性率在2022年12月25日达高峰（29.2%），抗原检测阳性率在12月22日达高峰（21.3%），并均于2023年1月下旬降至6%以下。

全国发热门诊就诊人数也在2022年12月下旬达峰，单就城市情况来看，北京、天津、河北等省份达峰时间稍早；至2023年1月下旬，发热门诊城乡就诊人数较峰值均下降90%以上。

全国在院患者达峰比感染达峰稍晚，于1月5日达峰，达到162.5万人；其中阳性重症患者也在当日达到峰值，为12.8万人，其后在1月23日回落至3.6万人。在院死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273人，之后持续下降，1月23日回落至896人。

《概述》称，目前各省在院感染者和阳性重症患者均处于持续下降过程。在院阳性重症数，除广东、山东、广西、福建四个省份略超2000例以外，其余28个省份均已下降至2000例以下。