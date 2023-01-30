江西高中生失踪死亡案疑点多引质疑 官媒：胡鑫宇事件不能造假

中国江西省上饶高中生胡鑫宇失踪超过三个月后，他的遗体以缢吊状态在学校附近的树林被找到。不过，简短的警情通报并不能解答网民的诸多疑问，督促官方尽快公布更多案件细节。官媒人民网也发表评论称，胡鑫宇事件举国关注，谁都不敢造假、不能造假，呼吁公众多一点耐心。

上饶市公安局星期天（1月29日）通过官方微信公号发布警情通报称，1月28日接获民众电话报警，在河口镇金鸡山区域树林中发现一具缢吊尸体，经DNA检验后确定死者是去年10月14日从致远中学失踪的15岁学生胡鑫宇。通报称，现场勘查过程中发现一支录音笔，已送专业机构鉴定，目前调查、检验工作正在进行中，承诺有关情况将及时向社会公布。

上述通报发布后引起舆论广泛关注，多个相关词条接连登上新浪微博热搜榜高位，主词条阅读近20亿次、讨论破10万条。由于遗体发现地距离死者的学校最近不过数十米，许多网民提出质疑，包括死者是自杀还是他杀，以及为何此前官方大面积地毯式搜寻虽然包含此处，却没有发现遗体等等。

综合澎湃新闻、上观新闻、华商报、南方周末等中国媒体报道，当地殡仪馆相关人士星期天下午透露，胡鑫宇的遗体非原来样貌，尸检已完成，但详细内容仍是保密的办案细节，具体情况后续会说明。

胡鑫宇家属代理律师郑晓静星期天接受媒体采访时说，家属非常悲痛伤心，但已经决定尸检，期待查清真相。不过她也说，暂时无法预估尸检报告需要多久才能有结论。

针对为何此前搜索没能发现遗体，郑晓静说，虽然无法给出答案，但作为律师，她相信尸体本身“会说话”，现场发现的录音笔中也可能发现胡鑫宇对父母留下什么话，“真相很可能藏在录音笔中。”

有报道引述中国刑侦专家胡志强指出，警情通报中“缢吊”一词，仅代表造成死亡的方式，而无法判断胡鑫宇是自杀（即自缢）还是他杀（即他缢）。他认为，如果现场证据无法证明胡鑫宇是自缢，“那就是别人悬吊上去的，那性质可能就变了。”

胡志强也指出，尸体悬吊树林目标很大，如果在出动警犬搜索时已经是这一状态，理应会被发现，他分析称，尸体的缢吊状态持续的时间不会很长，可能是近期才出现的。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期天也发微博称，胡鑫宇案的进展全过程充满了“不应有的神秘和混沌”，当地警方对案情的处理不够有力，找到胡鑫宇遗体的时间拖得太久，非常让人遗憾。

他指出，胡鑫宇案去年爆出后就轰动全网，因而已经不是一起普通案件，相信当地警方和政府都对此案给予了特殊重视，因此对于百余天后的这个结果，民众的质疑是“很自然的”。

胡锡进写道，如果说胡鑫宇就是在离学校不足百米的地方缢吊身亡的，那么意味着之前的搜寻工作存在巨大漏洞，而这导致的巨大舆情和对当地政府公信力的损害，在工作层面是不可接受的；“如果说缢吊现场不是第一案发地点，胡鑫宇的遗体是被有人移过去的，那就是刑事重案了。之前当地警方表示没有他杀的迹象，因此未予以刑事立案，也就说不通了。”

官媒《人民日报》旗下“人民网评”官方微博星期天也发表评论文章，强调公众所疑惑的，就是相关部门所要回答的。不过，网评也呼吁网民多些耐心，相信警方会向胡鑫宇的家人通报、并向公众交代调查出的真相。

文章写道：“胡鑫宇事件，举国关注，谁都不敢造假，谁也不能造假。如果稍有差池，后果不堪设想。应该承认，此事非同小可，该案颇为复杂，正因如此，每个细节都应经得起推敲，每个环节都要禁得住审视。”

文章称，警方对于此事的态度很清楚，即确保不漏过一个疑点，不放过一个嫌疑人员，不冤枉一个无辜人员。

评论认为，随着调查和检验的深入推进，围绕胡鑫宇事件的种种疑团将有望一一打开。“在全面依法治国纵深推进的今天，胡鑫宇事件不会不了了之，那些待解的谜团不会成为死结，对此，我们应有足够信心。”

