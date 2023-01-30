日媒：索尼已将面向日美欧的相机生产从中国转至泰国

索尼集团据报已经将在日本、美国和欧洲销售的相机的生产线从中国转移至泰国，中国的工厂生产的相机原则性将只面向中国销售。

日本经济新闻星期天（1月29日）报道上述内容，但没有说明消息来源。

报道称，这一决定是由于中美对立激化和中国此前严格的防疫措施带来的干扰，使企业认为将中国作为全球供应链核心的风险正在提高，为了避免供应链的功能紊乱所采取应对措施。

报道称，由于中美对立，面向美国的相机生产率先进行了转移了，而面向日欧的相机生产也在去年底结束了转移。此前，索尼从中国和泰国两个基地向全球出口，但今后中国工厂将仅生产面向中国市场的产品，不过仍将保留在灾害等紧急情况下能向中国之外供货的部分设备。

针对生产体制重组，索尼称公司依然很重视中国市场，“没有从中国撤出的打算”。此外，索尼仍将在中国生产并向其他市场出口电视、游戏机和相机的镜头等产品。

英国调查公司欧睿国际的数据显示，索尼2022年全球相机销量约211万部，其中面向中国以外的产品占逾9成。公司财报显示，2021财年（截至2022年3月）的相机相关产品销售额达到4148亿日元（约42亿新元），占到其电子产品业务的约两成。



除索尼外，日本另一个相机制造巨头佳能也在2022年关闭了部分位于中国的相机工厂，将生产线转移至日本国内。此外，大金工业（Daikin Industries）据报也在讨论2023年度内调整供应链，以便在缺少中国造零部件的非常时期也能生产空调。

