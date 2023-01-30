中国去年服务进出口总额同比增12.9%

中国去年全年服务进出口总额5.9万亿人民币，同比增长12.9%。

据中国商务部官网消息，中国商务部服贸司负责人星期一（1月30日）介绍2022年全年服务贸易发展情况时，通报上述信息。

该负责人说，2022年，中国服务贸易保持较快增长。全年服务进出口总额59801.9亿元（人民币，下同，约11628.6亿新元），同比增长12.9%；其中服务出口28522.4亿元，增长12.1%；进口31279.5亿元，增长13.5%；逆差2757.1亿元。

该负责人说，知识密集型服务进出口稳定增长。2022年，知识密集型服务进出口25068.5亿元，增长7.8%。其中知识密集型服务出口14160.8亿元，增长12.2%；出口增长较快的领域是知识产权使用费，电信计算机和信息服务，分别增长17.5%和13%。

该负责人说，知识密集型服务进口10907.7亿元，增长2.6%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达35.8%。旅行服务进出口继续恢复。2022年，旅行服务总体呈现恢复态势，全年旅行服务进出口8559.8亿元，增长8.4%。

中国商务部电子商务司负责人30日也介绍，中国2022年网络零售市场发展情况。

该负责人说，2022年，中国网络零售市场总体稳步增长。据中国国家统计局数据显示，2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。