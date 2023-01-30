中国卫星公司回应美制裁：与相关俄公司无业务往来

针对美国以向俄罗斯提供乌克兰卫星图像、协助在乌作战为由的制裁，中国民营航天公司长沙天仪空间科技研究院有限公司回应称，与被指控俄罗斯科技公司，以及俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团（Wagner Group）不存在业务往来。

据环球时报报道，天仪公司星期天（1月29日）回应说，天仪及其子公司与俄罗斯特技公司Terra Tech及瓦格纳r集团不存在业务往来，天仪的产品及服务皆用于民事和商事用途，不涉及任何军事用途，在业务发展过程中始终严格遵守相关国家和地区的法律法规。

天仪还说，对美国财政部将其列入制裁清单的决定深表遗憾。目前公司正在与各方积极沟通，尽力确保得到公开、公平和公正的对待，通过合法手段维护自身的合法权益。天仪还说，将持续加强公司合规性审查，并强烈地希望以诚恳、开放、透明的态度与各方开展积极对话，以化解可能的歧见和误解。

美国财政部和国务院上星期四（1月26日）宣布对天仪和其卢森堡子公司进行制裁，称他们向一家俄罗斯科技公司提供“有关乌克兰境内的卫星图像”，以便瓦格纳集团展开作战行动。这是美国一系列旨在削弱俄罗斯在乌克兰的作战能力的行动之一。

据彭博社此前报道，作为俄罗斯盟友的中国并未对侵乌俄军提供军事支援，不过中国一些民营企业的举动，美方认为有支持俄军之嫌。知情人士称，美国政府已就这个问题向中国政府提出交涉，希望中方采取行动制止这些中国企业的援俄行为。

