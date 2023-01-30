美中2025年或因台海问题起冲突 台防长：不能一日无备战

美国空军空中机动司令部司令米尼汉警告称，美国最快或在2025年因为台海问题与中国发生冲突。台湾国防部长邱国正重申，台军“可以百年无战事，不能一日无战备”。

据台湾《自由时报》报道，台湾国防部长邱国正星期一（1月30日）在内阁总辞后接受媒体联访时说，今年会把去年规划好的工作，用节点管制的方法一点一点检验。明年将开始实施役期调整，这是持续的工作，不会做得很突兀。

有关役期调整相关整备，邱国正强调，每月、每季都有节点管制，他勉励同仁共同参与，“我不会交代了就不管，会亲力亲为、共同努力”。

关于美方将领近日对内的备忘录说，2025年美中可能因台海问题发生冲突？邱国正回应说，他尊重各个国家或专家学者发表的言论，相信他们有立论基础、不会空穴来风。

邱国正未具体回应时间点评估，但再次强调台军时时在战备，称“有句话很好，可以百年无战事，不能一日无战备”。

对于美国新任众院议长麦卡锡春季可能访台，大陆军方可能再次祭出大动作应对，邱国正则说，台军平常就对可能发生的事情有所因应，“国防部也在着手准备”。国防部不会妄加评断，而是未来如何、有什么可能都会纳入考虑。

在被问及天弓三型导弹驻守淡水河口的消息，邱国正回应称，军事行动方面不适合公开讲。他补充说，任何部署、摆法都和建军备战有关联，都是相互支持的。建军要有备战支持，是为将来的备战，要持续努力。