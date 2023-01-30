胡鑫宇家属：遗体在学校后山仓库找到

江西15岁学生胡鑫宇在校离奇失踪过百天后，遗体以缢吊状态在学校附近被找到，引爆舆情。中国媒体引述胡鑫宇的母亲说，遗体是在一个储粮仓库里被发现，用鞋带“上吊”着。

上饶市公安局星期天（1月29日）发布警情通报称，1月28日接获民众电话报警，在河口镇金鸡山区域树林中发现一具缢吊尸体，经DNA检验后确定死者是去年10月14日从致远中学失踪的15岁学生胡鑫宇。

据红星新闻报道，铅山蓝天救援队的朱先生星期一（1月30日）说，胡鑫宇失联后，铅山县蓝天救援队曾在学校附近的山上寻找，但没有收获。蓝天救援队本月在官方的组织下对铅山县的这些山林进行搜索，“但是我们不是说到处乱找，我们是根据他们的安排，是在靠近胡鑫宇老家的一大片山林，我们一直搜索到前天（28日）下午。”

胡鑫宇的母亲李女士星期一回忆说，28日晚上，家人告诉她有紧急的事情要去河口镇处理，但并没有告诉她具体是什么事。

她在29日早晨接到家人电话，告诉她胡鑫宇找到了，在一个储粮仓库里，用鞋带“上吊”着，家人去现场看了遗体。

李女士称，她看到孩子时，遗体已经腐坏，几乎是“骸骨”，头颅形状勉强能看出是胡鑫宇。李女士还说，胡鑫宇身上只穿着一件外套，“看起来前后是反着穿的”。

胡鑫宇的其他家属称，发现遗体的附近他们反复找过不止一两次，但仓库里面没有进去过。

卫星地图显示，致远中学南侧确有一片仓库建筑物，红星新闻记者星期一上午现场实地航拍发现，确实有几个大型仓库，并看见警方疑似在侧边一个小仓库出入，但不能确定是否为事发地。

另据《中国新闻周刊》报道，星期一实地走访了警方通报中遗体的被发现地，树林中树木较为密集，地上布满枯枝落叶，被覆盖后难见地面，一旦走入无路之地将难以前行。

报道还说，致远中学最南侧男生宿舍楼南边约200米有一较大厂房，据当地居民介绍，此为铅山县旧粮仓，已荒废多年，目前仍有工作人员留守，经过时厂房内不时传来狗叫。

据知情人士透露，胡鑫宇被发现于粮仓内围墙边上，粮仓管理员寻找所养的鸡时发现胡鑫宇遗体，缢吊绳索为鞋带。据当地居民说，厂房外附近树林救援队曾多次搜索。

对于胡鑫宇遗体发现地是否为粮仓内，铅山县110指挥中心说，具体请看官方公告，细节不便透露。

中国媒体此前报道，当地殡仪馆相关人士星期天下午透露，胡鑫宇的遗体非原来样貌，尸检已完成，但详细内容仍是保密的办案细节，具体情况后续会说明。

针对为何此前搜索没能发现遗体，胡鑫宇家属代理律师郑晓静星期天接受媒体采访时说，虽然无法给出答案，但作为律师，她相信尸体本身“会说话”，现场发现的录音笔中也可能发现胡鑫宇对父母留下什么话，“真相很可能藏在录音笔中。”

胡鑫宇的母亲李女士说，正如代理律师郑晓静所说，录音笔中可能有关键的证据，期待后续公正的调查能揭开事实的真相。

胡鑫宇案件在中国网络引起高度讨论，网民大多聚焦三大疑点，包括早前的地毯式搜救为何一直找不到胡鑫宇、胡鑫宇的死亡时间和原因，以及录音笔的内容等。

官媒《人民日报》旗下“人民网评”官方微博发表评论文章，强调公众所疑惑的，就是相关部门所要回答的，呼吁网民多些耐心，相信警方会向胡鑫宇的家人通报、并向公众交代调查出的真相。

文章写道：“胡鑫宇事件，举国关注，谁都不敢造假，谁也不能造假。如果稍有差池，后果不堪设想。”

