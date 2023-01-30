中国去年文化企业营收超12万亿元人民币实现平稳增长

中国去年文化企业营收超12万亿元人民币，实现平稳增长。

据中新社报道，中国国家统计局星期一（1月30日）发布2022年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入数据，中国国家统计局社科文司高级统计师张鹏对此进行解读称，2022年，全国文化产业保持平稳增长态势，文化新业态行业发展韧性持续增强。

张鹏说，2022年，全国规模以上文化及相关产业企业（以下简称“文化企业”）实现营业收入121805亿元人民币（下同，约23672亿新元），比上年增长0.9%。

他介绍，在九个文化行业中，内容创作生产、新闻信息服务、文化投资运营、文化装备生产和文化消费终端生产等五个行业营业收入比上年实现增长，增速分别为3.4%、3.3%、3.2%、2.1%和0.3%。

张鹏说，分业态看，2022年，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入43860亿元，比上年增长5.3%，快于全部规模以上文化企业4.4个百分点；文化新业态行业营业收入占全部规模以上文化企业营业收入的36.0%，占比较上年提高1.5个百分点。

他提及，上述16个行业小类中，13个行业营业收入比上年增长，增长面达到81.3%。其中，数字出版、娱乐用智能无人飞行器制造、互联网文化娱乐平台、增值电信文化服务和可穿戴智能文化设备制造等行业实现两位数增长，分别为30.3%、21.6%、18.6%、16.9%和10.2%。

张鹏说，分区域看，中国东部、中部和西部地区文化企业营业收入实现增长。2022年，中部地区规模以上文化企业实现营业收入18269亿元，比上年增长5.8%，快于全国规模以上文化企业4.9个百分点；占全国的比重为15.0%，占比较上年提高0.7个百分点。西部地区、东部地区规模以上文化企业实现营业收入分别为10793亿元、91714亿元，分别比上年增长0.5%、0.1%。东北地区规模以上文化企业实现营业收入1029亿元，比上年下降1.0%。