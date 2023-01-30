中国卫健委：春节期间防疫平稳有序 整体疫情进入低流行水平

中国国家卫健委通报，春节期间全国防疫平稳有序，整体疫情已进入低流行水平。

据中国央视新闻报道，中国国务院联防联控机制星期一（1月30日）举行新闻发布会，中国国家卫健委新闻发言人米锋在会上介绍，春节期间，中国国务院联防联控机制相关部门持续做好服务保障，广大医务人员和各行业工作者坚守岗位，防控工作平稳有序，“乙类乙管”措施落地见效。目前全国整体疫情已进入低流行水平，各地疫情保持稳步下降态势。

米锋说，春节后返程人流增加，要做好交通工具等人员密集场所的常态化疫情防控，坚持做好个人防护。

米锋指出，农村仍然是当前疫情防控的重中之重。要始终紧盯关键环节，做好重点人群健康监测，全力保障群众的就医用药需求。随着出入境人员增加，要持续开展疫情监测，动态掌握疫情流行趋势和病毒变异等情况。

另据澎湃新闻报道，针对春节期间人员密集返乡叠加疫情因素，全国基层医疗卫生机构整体运行情况和城乡基层医疗机构接诊情况的提问，中国国家卫健委基层卫生健康司监察专员傅卫在新闻发布会上说，春节期间，为了更好掌握各地基层医疗机构的运行和疫情形势，他们坚持基层医疗机构诊疗情况日监测、日调度、日报告制度，城乡基层医疗卫生机构一直保持正常运行，提供发热诊室和门诊服务。

傅卫介绍，从2022年12月21日开展监测以来，乡镇卫生院和社区卫生服务中心发热诊室和普通门诊急诊的诊疗人次总体呈现先增后降的趋势，目前正在平稳回落。整个春节期间，即从1月21日至27日，发热诊室的诊疗量处于低位。初一（1月22日）诊疗量最低，随后有一定的回升，但一直低于节前的诊疗量，大约跟节前相比减少了40%，和12月23日的峰值相比大概下降了94%。

傅卫说，1月27日，基层机构普通门诊急诊的诊疗量与节前相比减少三成，和12月29日普通门诊高峰期相比减少了44%。应该说基层整个医疗机构的运行整体平稳，能够满足群众发热诊疗和其他正常疾病的就诊需求。

傅卫称，同时，在春节期间积极做好重点人群和重症患者转诊和转运工作，扩充了120的转运能力，也增加了电话坐席，组建了非急救的转运车队保障患者的转运需求。上级医疗机构建立了转诊的绿色通道，简化重症患者转诊流程，确保能够及时收治。“从整体来看，春节期间基层医疗卫生机构的医疗救治和疫情防控工作都是平稳有序的。”

中国疾控中心30日发布全国冠病诊疗和监测数据，称春节假期疫情未出现明显反弹，中国本轮疫情已近尾声，在院重症患者持续下降。