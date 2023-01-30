“价格刺客”位居2022年中国消费维权舆情热点首位

以“雪糕刺客”为首的“价格刺客”现象，成为了中国消费者协会（简称中消协）发布的“2022年十大消费维权舆情热点”榜第一名。

据中新社报道，星期一（1月30日）发布的“2022年十大消费维权舆情热点”榜单，是由中消协联合相关舆情机构，基于大数据与舆情社会影响力测算结果梳理得出。其中，“价格刺客”有违明码标价诚信原则，话题社会影响力达94.2，位居热点榜单首位。

中消协分析指出，2022年“雪糕刺客”、“水果刺客”、“文具刺客”等词出现，反映出消费者对一些价格虚高的“普通商品”的讽刺，也显示出消费者对现实生活中存在未明码标价、计量单位不统一、价签不规范等问题侵犯消费者权益的不满情绪。

中消协说，舆论认为，“价格刺客”就是利用不规范标价等各种手段，将一些高价商品伪装成普通商品，从而“套路”消费者买单，实质上是一种变相价格欺诈行为，侵犯了消费者的知情权和选择权。

舆情热点还显示，“科技与狠活”折射消费者对食品非法添加的担忧，以及医疗美容风险与陷阱阻碍“求美”消费需求释放，分别位列榜单第二位和第三位。

其余上榜的热点话题还包括：预制菜产品品质及应用场景存在侵权隐患；主播售假问题暴露直播带货侵权乱象；“菜刀不能拍蒜”争议警示企业须尊重消费者权益；电商平台“保价”服务被指“套路”消费者；“密室逃脱”“剧本杀”等沉浸式娱乐形式隐藏不安全因素；知网涉垄断被罚事件警示平台发展不可忽视消费者权益；网络游戏停服删档引发虚拟财产侵权争议。

中消协称，希望通过发布舆情热点，引起社会各界对消费维权问题的关注，以促进各方更好地提振消费信心、释放消费活力，助力增强消费对经济发展的基础性作用。