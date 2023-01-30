金酒感谢各方协助输陆卡关解套 盼再创营销佳绩

中国大陆国台办主任宋涛星期天（1月29日）与金门县长陈福海会面时宣布，大陆海关总署正式核准金门酒厂实业股份有限公司“在华注册编码”，金酒公司星期一（30日）感谢台陆官方的鼎力相助，让金酒得以恢复与大陆之间的正常供输，希望能借此再创营业佳绩。

据中时新闻网报道，金酒公司技术副总余泓麟说，其实金酒公司于2021年12月28日就取得“在华注册编码”，但于2022年3月接获陆方通知应于4月30日前，补提产品原料来源地及非来自日本10个县市声明，金酒于4月中提送并透过海峡两岸食品安全协议管道协助传送予陆方。

但在2022年8月3日，金酒再次接获陆方通知，该公司申请之“蒸馏酒及其配制酒”注册文件尚有欠缺，“产地声明等档相关标识及文字不符合要求，且未按要求提供企业生产许可证明、对照检查材料、符合性声明等补充材料”，金酒旋于8月中紧急补送相关资料。

岂料，2022年12月12日陆方通知金酒产品暂停进口，因“企业申请书和生产许可证明等档相关标识及文字不符合要求”。金酒公司隔日立即以快捷邮件将补充材料寄予主管机关，主管机关并于12月15日将资料以邮件方式转送大陆海关总署审查。经商请厦门公司协助联系大陆国台办等相关单位，将文字不符合要求内容协助检视，并经其指导依陆方规定标准重新提供资料。

余泓麟指出，金酒公司于2023年1月13日将更新修正后资料提供陆方，大陆国台办等相关单位得知后也商请海关总署协助，要求相关单位抓紧时间审查，因是针对全台所有送件者全部一并处理，故尚需一点作业时间。期间经金门县长陈福海与立委陈玉珍多次与大陆相关单位沟通取得共识，终于在1月29日县长率团拜会大陆国台办时，在大陆国台办主任宋涛宣布“中国大陆海关总署正式核准金酒公司在华注册编码”后，金酒公司产品也终于可正常输入大陆，为卡关风波画下句点。

余泓麟说，在金酒产品销中卡关近两个月中，虽然厦门公司有库存备货，但仍有部分热销商品断货，换算下来损失约5000万新台币（约218万新元）的出口营业额；如今已恢复正常供货管道，加上金门县长陈福海所提“大嶝岛居民给予专用配售酒”的利多消息，相信金酒在大陆市场的营销能再创佳绩。