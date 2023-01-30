中纪委发文要求深化粮食购销领域腐败专项整治

继公开通报十起粮食购销领域违纪违法典型案例后，中纪委再次发文强调，要持续加大粮食购销领域腐败问题惩治力度，对涉粮问题线索应查尽查、一查到底。

中共中央纪委国家监委网站星期一（1月30日）发布消息说，中央纪委国家监委近日印发《关于深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作的意见》，要求各级纪检监察机关锚定彻底惩治系统性腐败目标任务，保持清醒和坚定，对专项整治工作进行再动员、再部署，确保机制不变、力度不减、标准不降，切实服务保障国家粮食安全。

《意见》强调，要持续加大粮食购销领域腐败问题惩治力度，对涉粮问题线索开展清底式“回头看”，应查尽查、一查到底；紧盯涉粮乱象背后的腐败问题，深入查办“影子股东”“影子公司”“国皮民骨”以及关联交易、套取资金、输送利益等案件，从严从重惩处。

《意见》提到，要重点围绕粮食收购、存储、轮换、销售等环节，严肃查处“以陈顶新”“先收后转”、空进空出、压级压价、吃拿卡要，以及敷衍塞责、玩忽职守，搞形式主义、官僚主义等问题；并适时向社会公开通报重大典型案例，让干部警醒、知止。

《意见》还说，要持续压实各方责任，督促地方党委和政府承担起粮食购销安全主体责任，落实粮食安全党政同责；督促发改、粮食和储备、财政、市场监管等部门落实属地管理和行业监管责任，强化监管手段，加大检查力度，纠治不作为、慢作为、乱作为。

中纪委星期天（1月29日）通报十起粮食购销领域典型案例，其中中储粮原副总经理徐宝义首次被爆任职期间，在粮食物流仓储经营、收储库点确定等方面，为他人谋取利益，收受贿赂1300余万元人民币（约253万新元），这也是徐宝义近期第二次被中纪委公开点名通报。