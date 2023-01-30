下午察：胡鑫宇案的重重疑云

失踪超过三个月的中国江西省铅山县15岁高一生胡鑫宇的遗体终于找到了。不过，这起失踪案的最新进展，不但没有揭开真相，反而让案件更加扑朔迷离。

胡鑫宇去年10月中旬失踪后引起各方高度关注。经过数月的地毯式搜索，他的遗体竟然在距离他最后出现的位置、学校数十米外的森林被发现。这让不少中国民众觉得蹊跷，各种质疑接踵而来。

胡鑫宇失踪案情

胡鑫宇的离奇失踪案，得从去年10月14日说起。

当天，胡鑫宇在用晚餐后并没有像往常那样直接去上课，而是前往校内的一处小公园——睢园。监控录像显示，胡鑫宇在下午约5时50分后前往睢园前，还在宿舍和篮球场和同学打了招呼。在睢园方向离开视频监控范围后，他的轨迹再没有出现。

晚上6时20分，老师在晚读课发现胡鑫宇不见，立刻报告了校长。师生在学校里搜找了几遍，教学楼、小树林、池塘边都没有胡鑫宇的影子。

隔天，校方和家属到公安局报警。警方、家属和民间组织随后展开了一场大规模的调查和搜索行动。

调查发现，胡鑫宇并没有带走手机、身份证、现金，随身带着的只有一支录音笔。当时有舆论认为，中国在去年10月中旬仍严格实施疫情管控，胡鑫宇身上没有健康码和身份证，不可能走远。

校方一度怀疑，胡鑫宇可能掉进校内的粪池或湖内。救援队不放过任何蛛丝马迹，搜索了学校的化粪池，还抽干了人工湖，但仍然找不到他的踪影。

来自各方的热心民众也在去年11月初自发组织，尝试通过不同途径寻找胡鑫宇的下落。有亲属购买无人机，沿着胡鑫宇可能途经的路线进行搜索；有民众通过3D搜查、热成像为搜索行动尽一分力；一支携带搜救犬的云南民间救援队也曾参与搜索，但最终寻觅未果。

有关当局在去年11月20日也成立了由省市县三级公安机关组成的联合工作专班开展调查。

上饶警方在今年1月7日交出一串长长的排查数据，称当局搜索了589亩山岗树林、约200公里河段；走访了学校附近的2238户居民、226名教职工、159家企业；排查了72个水塘、运用声呐探查了三个水库、6471小时监控视频、超过31万余张交通卡口抓拍照片等。

最终得出的结论是，未发现胡鑫宇在校内被害、自杀、发生意外的痕迹证据，排除校内人员犯罪的可能，而现有信息都指向胡鑫宇是自行离校。

监控发挥不了作用 警方指胡鑫宇可能有厌学情绪

胡鑫宇就读的致远中学是一所封闭式管理学校，整所学校共装有119个监控摄像头。

不巧的是，胡鑫宇从宿舍楼到教学楼的短短100米中，有10米左右没有监控覆盖，而胡鑫宇恰恰就从这里消失。

胡鑫宇的家人不接受这样的巧合，质疑学校监控视频被删减，并指监控信号曾有一次中断。

为了消除家属对监控被动过手脚的疑惑，警方在去年11月23日要求致远中学监控生产厂家海康威视到学校查看相关设备情况。

不过，这距离胡鑫宇失踪的日子已有一个多月。海康威视工作人员称，技术人员到学校时，监控画面早已不存在。至于胡鑫宇失联当天的视频是被自动覆盖，还是有人故意删除，公司没办法给出鉴定结论。

海康威视也表示，公司技术人员对案件参与程度非常有限。工作人员按照警方要求仅查看了学校内的六台设备。

海康威视还说：“海康威视不是鉴定机构，不提供鉴定结论。公司技术人员根据委托方要求，对于设备的物理状态和日志进行了查看、记录及反馈，未涉及六台设备的监控范围、视频内容及其完整性等方面的评价。”

也就是说，海康威视对于致远中学内监控的态度是，并未做出过视频是否被删减的鉴定结论。这与警方的说法存在差异，也使校内视频监控是否被动过手脚的问题变得疑点重重。

上饶市公安局在1月初发布的通报中称，当局组织视频技术专家进行实验及反复论证，认定校内视频监控未被人为删改、关闭。至于这个“视频技术专家”是否包括海康威视，以及他们是如何“进行实验及反复论证”，来断定监控未被动手脚，当局没有加以说明。

警方在1月初也告诉胡鑫宇家属，他可能有厌学情绪，自行出走。按照警方的说法，这是他们对胡鑫宇周边人士包括老师、亲友等进行了走访，形成几万字的笔录后得出的结论。

警方也说，胡鑫宇多科测试成绩在班级排名中下，曾告诉老师和同学学习吃力、压力大，注意力难以集中，存在睡眠问题、休息不好，想回家。他曾多次在书本、笔记本上写下了失眠、失落、想回家等文字内容。

去年9月，胡鑫宇曾与母亲三次通话共43分钟，哭诉不想读书、想回家；十一前和同学聊天时，也曾讨论可以从睢园围墙一角翻越出校等。

对于这些说法，胡鑫宇的家属则表示难以接受，并指当局缺乏有力证据支持他因厌学而自行出走的说法。

胡鑫宇遗体被寻获后疑点重重

案件在今年1月底终于出现转机。上饶市公安局星期天（1月29日）通报，铅山县公安局1月28日接到公众报警，在金鸡山区域树林中发现一具缢吊尸体。死者衣着与胡鑫宇失踪时衣着一致。DNA检验确定，死者就是胡鑫宇。

通报称，现场勘查过程中发现一支录音笔，已送专业机构鉴定。当局承诺，有关情况将及时向社会公布。公安机关也已邀请国内权威刑事技术专家到现场参与勘验。

这则不到300字的通报确认了一些关键消息，但所牵扯出的种种疑问也让中国社交媒体一片沸腾。有关案件的多个相关词条接连登上微博热搜榜高位，主词条阅读近20亿次、讨论破10万条。

其中，胡鑫宇的穿着引起舆论广泛关注。胡鑫宇失踪时是秋季，而他被发现时还穿着失踪当天的衣服，意味着他在过去几个月并没有更换较暖和的冬装。有网民质疑，胡鑫宇被发现的地方或许不是第一案发现场，而他的死亡时间仍是个谜。

由于胡鑫宇的遗体在距离学校不过数十米的地方被发现，许多网民不解，胡鑫宇是如何避开那么多监控，离开学校。

最让大家疑惑的是，此前大面积地毯式搜寻，为何没有发现遗体？

胡鑫宇家属的代理律师郑晓静说，家属非常悲痛伤心，但已经决定尸检，期待查清真相。她也说，暂时无法预估尸检报告需要多久才能有结论。

针对为什么此前搜索没能发现遗体，郑晓静说，虽然无法给出答案，但作为律师，她相信尸体本身“会说话”，现场发现的录音笔中也可能发现胡鑫宇对父母留下什么话，“真相很可能藏在录音笔中”。

胡鑫宇录音笔的内容备受关注。据《大河报》报道，一名消息人士星期一（1月30日）说，录音笔在广东一家专业机构鉴定，解析结果“今天就能出结果”。消息人士说，内容是否适合公布、警方会不会公布，尚不确定。

家属称遗体在粮库内被发现

据《华商报》大风新闻报道，星期一上午，多辆警车和一辆挖掘机开上金鸡山附近，距致远中学不远处一粮库被围起警戒线。

胡鑫宇的家属证实，胡鑫宇是在金鸡山上某储粮仓库用鞋带吊着。家人到现场看到遗体时，胡鑫宇缢吊在粮库围墙附近的树上，胡鑫宇身上只穿着一件校服，前后是反着穿的，遗体已经腐坏，几乎已是“骸骨”，勉强能看出是胡鑫宇。

虽然家属提供的信息和官方的通报的关键情节有些不一样，但知名法医胡志强受访时认为，公安机关的通报是准确的。

他说：“不管怎么说，在粮仓100多天没有被发现，这应该是一个重大的疏漏，因为周围的房子和空旷的地方都应该搜索到，不应该光搜索树林，还要考虑到他可能栖身的地方。这个粮仓显然就是一个搜索的目标。”

至于胡鑫宇是自杀还是他杀，中国刑侦专家胡志强指出，警情通报中“缢吊”一词，仅代表造成死亡的方式，而无法判断胡鑫宇是自杀（即自缢）还是他杀（即他缢）。

胡志强说，尸体悬吊树林目标很大，如果在出动警犬搜索时已经是这一状态，理应会被发现。他分析，尸体的缢吊状态持续的时间不会很长，可能是近期才出现的。

《环球时报》前总编辑胡锡进星期天也发微博称，胡鑫宇案的进展全过程充满了“不应有的神秘和混沌”，并指当地警方对案情的处理不够有力。

胡锡进说，如果说胡鑫宇就是在离学校不足百米的地方缢吊身亡，意味着之前的搜寻工作存在巨大漏洞，而这导致的巨大舆情和对当地政府公信力的损害，在工作层面是不可接受的。

“如果说缢吊现场不是第一案发地点，胡鑫宇的遗体是被有人移过去的，那就是刑事重案了。之前当地警方表示没有他杀的迹象，因此未予以刑事立案，也就说不通了。”

中国官媒《人民日报》旗下“人民网评”也发表评论文章，强调公众所疑惑的，就是相关部门所要回答的。文章指胡鑫宇事件不能造假，如果稍有差池，后果不堪设想。

《成都商报》红星新闻特约评论员也称，这些疑问的解答，是“对一条生命最基本的尊重”。

胡鑫宇的案件已不是一桩简单的人口失踪案。随着案件从“找人”阶段进入“找真相”阶段，公众的种种疑惑和质疑都需要解答和回应，也只有用完整的证据链条还原真相，才能避免不必要的猜测和假消息的传播，不仅对亡者的家属有个交代，也修复受损的公信力。