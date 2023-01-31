蔡英文与捷克总统当选人通话 盼继续与台推动紧密伙伴关系

台湾总统蔡英文星期一（30日）与捷克总统当选人帕维尔通电话时说，盼望未来在帕维尔的领导下，捷克继续与台湾合作推动紧密的伙伴关系。

综合台湾壹苹新闻网和联合新闻网报道，台湾总统府发言人林聿禅公布，蔡英文在长达15分钟的电话会议中，代表台湾人民及政府恭贺帕维尔（Petr Pavel）当选，并盼望未来就台捷关系及区域议题保持联系，广泛交流。

林聿禅说，蔡英文强调台捷互动密切良好，积极推进在经贸投资、科技、教育、文化及观光旅游等各领域合作，台湾乐愿与捷克深化在半导体设计、尖端科技人才培育、全球供应链重组等方面的合作交流，并将鼓励台湾企业以捷克作为中东欧地区的重要基地，深化经贸交流。

帕维尔则在推特上写道，台湾和捷克共享自由、民主和人权价值观，两人也同意加强捷台伙伴关系。他也希望未来有机会与蔡英文会面。

林聿禅也说，帕维尔在电话会议中称台湾为可信赖的伙伴，捷克支持台湾维持具有活力的民主制度，也将加强与台湾发展各面向的合作关系。

另据路透社报道，中国大陆外交部早前强调，中国大陆反对邦交国与台湾进行任何形式的官方往来，并说帕维尔在选举期间公开强调应尊重一个中国原则。

帕维尔在星期六（28日）举行的总统选举中胜出，并将在3月宣誓就职。