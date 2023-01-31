秦刚：中国愿同荷兰维护国际产业链供应链稳定

中国外长秦刚星期一（1月30日）与荷兰副首相兼外长胡克斯特拉通电话时强调，中国愿同荷兰共同维护国际产业链供应链稳定，维护开放而非分裂、有序而非混乱的国际贸易环境。

中国外交部官网星期一晚间公布，秦刚强调，开放务实是中荷关系的最大特色。中国正在加快推进高质量发展和高水平对外开放，这将为中荷合作带来更大机遇。中国愿同荷兰加强多边领域合作。

中国外交部也说，胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）说荷兰愿同中国密切各层级交往，深化经贸、军控、防扩散、应对气候变化等领域合作，推动两国开放务实的全面合作伙伴关系不断发展。荷兰将继续以负责任方式处理对华经贸事宜。

彭博社引述消息人士报道，美国在上星期五（27日）结束的会谈中达成协议，以限制向中国出口部分先进芯片制造设备。

中国外交部发言人毛宁星期一在例行记者会上，批评美国为了维护自己的霸权私利，滥用出口管制，胁迫诱拉一些国家组建遏制中国的小圈子，将科技经贸问题政治化、武器化，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，中国对此坚决反对。“这种做法损人不利己，破坏全球产供链稳定，国际上不乏担忧之声。”

毛宁说：“企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身正当利益。有关方面应从自身长远利益和国际社会共同利益出发审慎行事。“

