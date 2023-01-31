美前印太司令戴维森抵台将与蔡英文会面

美国前印太司令部司令戴维森星期一（1月30日）从日本飞抵台湾访问，预计将与总统蔡英文等台湾政军人士会面。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网星期二（1月31日）报道，美国海军退役上将戴维森（Philip Davidson）在访问日本后接续访台，了解印太情势，行程相当低调，台方也尊重访宾规划。台湾总统府30日受询时说，“基于双方互信与默契，将适时说明”。

戴维森30日率领美国智库国家亚洲研究局（National Bureau of Asian Research，NBR）访问台湾。

台湾外交部北美司长徐佑典31日在外交部例行记者会上说，今年农历新年过后迎接的第一个北美地区访问团，是由美国前印太司令部司令戴维森率领的美国智库国家亚洲研究局访问团，访问团应台湾政府邀请，在1月30日到2月4日赴台访问。

徐佑典介绍，访问团团员包括欧布莱特石桥集团亚太资深顾问欧佛拜（Tami Overby）、笹川和平基金会资深主任萧夫（James Schoff）、国家亚洲研究局非驻点研究员贺乐薇（April Herlevi）、国家亚洲研究局研究副会长苏艾琳（Alison Szalwinski）及资深计划经理帛瑞秋（Rachel Bernstein）亚太议题专家一行六人。

徐佑典说，访问团在台期间将会见总统蔡英文，并将接受外交部长吴钊燮款宴，以及与国安会议秘书长顾立雄、国防部、经济部、大陆委员会、国防安全研究院及台湾民主基金会，就台海及区域情势等议题广泛交流。

徐佑典指出，由于此访问团团员高度关注台海安全情势，并具安全、印太区域研究背景，此行彰显美国智库及学界对印太安全局势的重视，台外交部对此表达诚挚欢迎。在新的一年，台湾将持续深化与美国智库学界的交流互动，促使美国各界友人加深对台湾的认识与了解。

日经亚洲上星期四（26日）报道，曾任美国印太司令部司令的退役海军上将戴维森将于30日访问台湾，会见总统蔡英文等台湾领袖。据报道，戴维森在2021年4月卸任后一直计划访台，但需美国海军同意，这次则以普通公民身份访台。

戴维森曾任美国海军舰队司令部司令，并在2018年5月底至2021年4月底担任印太司令部司令。他在2021年3月联邦参议院军事委员会答复议员提问时说，担心中国大陆正加速其野心企图，在2025年前取代美国的世界领导地位，“台湾也是大陆野心企图之一”，六年内恐面临显著威胁；换言之，陆方2027年可能对台动武。戴维森当时的谈话引起各方关注，而大陆“2027年侵台”也成为华府及各国政策圈的热门议题。

戴维森此次访日行事低调，但接受日本共同社专访，并在访问中重申大陆会在2027年前尝试进犯台湾。他以中共总书记习近平在中共二十大演说中提到不放弃以武力方式统一台湾，以佐证自己2021年的评估，至今依然正确。