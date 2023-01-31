消息：港府最快星期四公布派送50万张机票给居民和游客

去年9月已传出香港政府将在防疫措施全面放宽后，派送50万张机票吸引游客回归香港。如今，最新消息指，港府最快将于星期四（2月2日）公布派送50万张机票的具体安排，对象包括香港居民和游客。

据网媒“香港01”星期一（1月30日）报道，香港机场管理局早于2020年向香港四家航空公司预购约50万张机票，希望留待疫情过去后，向旅客派送机票刺激香港旅游业。

如今，香港大部分防疫措施已放宽，但入境旅客人数仍远少于疫情前。消息指，港府最快在星期四召开记者会公布50万张机票派发的具体安排，预料主要惠及访港旅客，也将让部分香港居民受惠。

香港前特首林郑月娥于2020年4月说，机管局会向四家香港航空公司，预先购入50万张有期限机票，以协助航业公司在疫情下有更多现金周转，并为日后推广香港做好准备。香港文化体育及旅游局局长杨润雄近日也说，目前访港旅客人数与疫情差距甚远，正研究今年内将上述50万张机票送出。

据了解，除机票外，香港旅发局也会派发旅客购物券，吸引旅客在港消费，振兴香港旅游业。

据悉，虽然在鼓励市民打疫苗时已送出六万张机票，但香港机管局当时不只买入50万张机票，扣除后仍有约50万张，此轮也会让香港居民再有机会获得免费机票。

香港旅游界立法会议员姚柏良说，这次派送机票主要都是用于吸引海外旅客。由于航空业运力未完全恢复，预料会分阶段派发，主要涉及中国大陆、日本、韩国和东南亚国家等短途航线。

至于旅客购物券，姚柏良说，据了解香港旅发局一直与餐厅、酒吧等商讨，相信会有相关优惠券派予旅客。香港本身已有一定吸引力，相关措施属锦上添花，会有提振作用。

另据《大公报》星期二（31日）报道，香港防疫大松绑已经一个月，海外旅客赴港已不用检疫检测。据了解，为吸引旅客重临香港，港府本星期内将公布一系列吸引游客赴港措施，包括送出50万张机票，旅客入境时也会获赠电子购物券，可于酒店或商场内享用。

消息称，有关机票将透过网上平台发放，以先报先得形式送出，至于电子购物券，可用于酒店餐饮等，也有商场会送出电子消费券。