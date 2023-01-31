消息：美国停止对美企发出向华为出口许可证

知情人士称，美国已停止向美国企业批准与发出针对中国科技巨头华为、涉及大部分产品的出口许可证。

据路透社星期一（1月30日）引述知情人士报道，美国官员正在制定拒绝向华为运送物品的新政策，受影响的产品包括5G级别以下的产品，例如4G产品、第六和第七版无线网络、人工智能，以及高性能计算和云端产品。

知情人士称，此举应该是要展现美国政府过去一年收紧针对华为的政策，并说美国拒绝4G芯片许可证申请。知情人士也说，4G芯片许可证不能用在5G芯片，而且5G许可证早前有可能获得批准。

美国官员们在前总统特朗普执政末期，以及现任总统拜登执政初期，仍然为用在4G的产品发出许可证。

美国官员在2019年将华为列入贸易黑名单，限制大多数美国供应商向华为运送商品和技术，除非获得许可证。官员们也继续加强管控，切断华为购买或设计驱动大部分产品的半导体芯片的能力。

不过，美国官员仍会发出许可证，允许华为获取部分产品，例如华为的供应商曾获得价值610亿美元（801亿新元）的许可证，得以在2021年4月至2021年11月向华为出售产品。

美国公司高通（Qualcomm）在2020年获准向华为出售4G智能手机芯片。

美国商务部发言人说，官员们不断针对政策和法规进行评估，但不对与特定公司之间的会谈置评。高通则拒绝置评。

