中国1月PMI重回扩张区间 显示制造业景气水平明显回升

中国1月份制造业采购经理指数（PMI）重回扩张区间，显示中国制造业景气水平明显回升。

据中国国家统计局官网消息，中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会星期二（1月31日）发布了中国1月份采购经理指数。

据通报，中国1月份制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升3.1个百分点，升至临界点以上，制造业景气水平明显回升。这是在连续三个月运行在50%以下后，PMI重新回到扩张区间。

中国1月份非制造业商务活动指数为54.4%，比上月上升12.8个百分点，高于临界点，非制造业景气水平触底回升。中国1月份综合PMI产出指数为52.9%，比上月上升10.3个百分点，高于临界点，表明中国企业生产经营景气水平有所回升。

中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河对此进行了解读。

赵庆河说，中国1月份制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、54.4%和52.9%，高于上月3.1、12.8和10.3个百分点，三大指数均升至扩张区间，中国经济景气水平明显回升。

赵庆河分析，1月份，随着疫情防控转入新阶段，生产生活秩序逐步恢复，中国制造业PMI升至50.1%，重返扩张区间，调查的21个行业中有18个高于上月，制造业景气水平较快回升。

他说，从行业情况看，农副食品加工、医药、通用设备、铁路船舶航空航天设备等九个行业的生产指数和新订单指数均位于扩张区间，其中医药制造业产需增长明显，两个指数均升至65.0%以上高位景气区间。

他提及，从市场需求看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业新订单指数分别为55.6%、52.3%和52.4%，高于上月11.2、10.3和8.5个百分点，均升至扩张区间，行业市场需求有所回暖。

他说，中国1月份服务业商务活动指数为54.0%，结束连续六个月回落走势，升至扩张区间。前期受疫情影响较大的零售、住宿、餐饮等行业商务活动指数均高于上月24.0个百分点以上，重返扩张区间，表明居民消费意愿明显增强，市场活跃度回升。