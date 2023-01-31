河南淮阳岳忠武祠游客砸打秦桧像 警方已受理案件

对于河南岳忠武祠游客砸打秦桧像一事，当地警方已受理。

一则在互联网上流传的视频显示，1月29日下午，一名游客在河南省周口市淮阳区岳忠武祠游览的过程中，突然情绪激动，站到祠前的香炉上高喊：“还我河山”。景区工作人员再三劝阻，该游客非但不听，还强行掀起遮盖香炉的铁板去砸打秦桧等铸铁跪像，随后被工作人员强行劝离现场。

据澎湃新闻报道，景区工作人员随即报警，公安部门已经受理案件。经景区工作人员检查，铸铁跪像没有受到损坏。景区称，铸铁跪像为现代仿制品，不属于历史文物。

另据河南省周口市淮阳区太昊陵文物保护中心微信号“太昊伏羲陵”消息，太昊伏羲陵星期一（1月30日）晚发布《关于游客近日在太昊陵岳忠武祠不文明行为的情况说明》称，抽打秦桧雕像不能“极端”，别把憎恶发泄到雕像上。

淮阳古称陈州，南宋名将岳飞曾在此与金兵大战，故当地建有岳忠武祠。

因权臣秦桧陷害岳飞，促使宋高宗将其杀害，包括杭州岳王庙在内的一些岳飞相关景点中设有秦桧铸铁跪像。

以南宋高宗朝为历史背景的电影《满江红》近期上映，并成为春节档领跑者。对该片“幽灵场”、“偷票房”、“抄袭”等舆论指责，以及电影本身对岳飞、秦桧等人物与历史事件的改编是否合理，成为中国舆论关注话题。