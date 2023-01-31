台湾对中国大陆投资跌至三年新低

受地缘政治局势紧张以及中国大陆“动态清零”政策影响，台湾去年对中国大陆的投资降至2019年以来的最低水平。

台湾经济部星期一（1月30日）发布公告，2022年台湾对中国大陆的投资同比下降13.92%，至50.5亿美元（下同，约66.3亿新元）。

据彭博社报道，台湾对大陆的投资总额在过去四年间从未超过60亿美元，不及10年前台湾企业对大陆投资金额的一半。

自总统蔡英文2016年上任以来，台湾一直持续分散对中国大陆的投资。台湾财政部长苏建荣去年接受彭博社访问时说，政府尝试要分散贸易市场，与不同贸易伙伴合作，“不要将全部鸡蛋都放在一个篮子里”。

有些台湾企业因担心北京和华盛顿关系紧张，引发地缘政治局势升温，也避免到大陆投资。

中国大陆去年严格封控措施，给供应链带来影响。像美国苹果公司代工厂富士康去年就因封控措施，引发郑州科技园区员工不满，进而拖累生产，影响苹果手机的出货。

对外投资方面，相较其他地区，台湾去年对中国大陆的投资仍相当可观。台湾对美国的投资达到10亿美元，对新加坡的投资超过33亿美元，均远低于对大陆投资的50亿美元。台湾经济部30日公告，总体而言，2022年不包括对中国大陆在内的对外投资达近100亿美元。

中国大陆对台湾的投资也下降。台湾经济部说，中国大陆企业去年在台湾增加了大约3900万美元投资。

这是台湾2009年对大陆投资开放以来的最低水平。虽然当时的年度投资总额约3700万美元低于2022年，但限制中国大陆投资的规定直至去年中左右才被取消。