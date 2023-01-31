冠病疫苗销售收入下降 康希诺去年预亏超8亿

因冠病疫苗需求量较上年同期呈大幅下降趋势，康希诺生物股份公司预计去年亏损超8亿（人民币，下同，约1.56亿新元）。

据澎湃新闻报道，星期一（1月30日）盘后，康希诺披露2022年年度业绩预告公告显示，预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将出现亏损，亏损数额为8.3亿元至9.96亿元；归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损9.45亿元至11.34亿元。

对于亏损的原因，康希诺解释为，报告期内，中国国内外冠病疫苗市场环境发生较大变化，疫苗需求量较去年同期呈大幅下降趋势，全球冠病疫苗接种增速放缓，且部分地区呈现供大于求的情况，市场竞争不断加剧，公司冠病疫苗产品销售收入较去年同期大幅下降，同时因商业化进程持续推进使销售费用较去年同期增加，以及对存在减值迹象的冠病疫苗相关存货计提减值，导致公司归属于母公司所有者的净利润出现亏损。

康希诺官网资料显示，康希诺成立于2009年，专注于创新、优质、可及的人用疫苗的研发、生产和商业化。康希诺生物的上市产品包括，中国已上市的冠病疫苗中唯一一款单针冠病疫苗重组新型冠状病毒疫苗（5型腺病毒载体）克威莎、全球首款吸入用冠病疫苗克威莎雾优（5型腺病毒载体）、中国首个四价流脑结合疫苗ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197载体）曼海欣、中国首个采用CRM197载体的二价流脑结合疫苗A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（CRM197载体）美奈喜等。

