中国三大国有航企料合计亏损逾1000亿人民币

中国三大国有航空企业预料合计亏损逾1000亿人民币。

综合中新社和证券时报报道，中国三大头部航空公司中国国际航空股份有限公司（下称“中国国航”）、中国东方航空股份有限公司（下称“中国东航”）和中国南方航空股份有限公司（下称“南方航空”）星期一（1月30日）晚间发布最新业绩预告，这三家航企2022年预计合计亏损逾1000亿元（人民币，下同，约194亿新元）。

公告显示，中国国航预计2022年净亏损约370亿元至395亿元；中国东航预计2022年净亏损360亿元至390亿元；南方航空预计2022年净亏损303亿元至332亿元。

据此测算，中国三大国有航企去年合计净亏损在1033亿元至1117亿元区间。头部航司的亏损幅度较2021年进一步扩大。

2021年，中国国航、中国东航和南方航空全年净亏损分别为166.4亿元、122.14亿元和121.03亿元。

关于业绩预计亏损原因，中国国航说，2022年，受冠病疫情持续影响，旅客出行需求处于低位。公司各主基地市场遭受疫情反复冲击，尤其在北京市场的运力投入及总周转量降至疫情以来最低。同时，由于油价高企、汇率波动等多重不利因素，公司经营改善的难度进一步加大，主业相关投资企业也受到严重影响。

中国东航说，2022年，受疫情持续影响，民航业陷入持续低谷期。公司总部位于上海，经历了疫情冲击的严峻挑战，同时国际油价高企和人民币对美元汇率贬值等，也进一步加重了公司的成本压力。受疫情冲击和其他外部不利因素影响，预计公司2022年经营业绩将持续亏损。

南方航空说，报告期内，中国民航业受疫情反复、油价高企、人民币贬值等多重冲击影响，行业形势严峻复杂。2022年公司运力投入和收入客公里同比分别下降约28.1%和33.0%，与2019年相比分别下降约55.3%和64.2%。受疫情等多重因素影响，公司2022年经营业绩持续亏损。