苏贞昌卸任不退休 给妻子当助理女儿孙女当司机

在卸任台湾行政院长后，苏贞昌不会退休，将给妻子当助理，给女儿和两个孙女当司机。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，苏贞昌星期二（1月31日）上午在台湾行政院举行的新旧阁揆交接仪式，将行政院领导棒子交给前副总统陈建仁，结束长达四年的任期。

苏贞昌致词时轻松地分享，他上午出门时邻居问道，“退休以后要做什么？”他回应说，“我哪有要退休？生命就是我的任期，要服务的事情还多得很”。

苏贞昌说，往后他能在共餐后，泡杯好茶给太太献殷勤，向太太詹秀龄喊话“要帮你洗画笔、弄画架的助理回来啦”。

他还说，如果立法院清晨要甲级动员，身为民进党立委的女儿苏巧慧就多了一个司机可以调配，不愁找不到司机。如果放学时下大雨，他可以开车去接两个孙女儿，“孙女们看到阿公开车来接，欢呼地钻进车里后，再看到阿嬷准备又热又香的鸡蛋糕，说多谢阿公阿嬷，那就是世间最真诚悦耳的声音”。

苏贞昌透露，那天总统介绍完新阁揆后，陈院长（陈建仁）拉着不让他走，拼命拜托说两件眼前的事情要帮忙解决，“我看他急成那样子，一向从容优雅的大仁哥，你的苦日子要开始了。”

苏贞昌指出，看着今天（31日）到场的满朝文武官员，都是熟悉的伙伴。他们运筹帷幄、决胜千里、上马击贼，个个都身怀十八般武艺，不论是软鞭、硬弓、长剑，功夫好得不得了。

他强调，只要给他们充分尊重跟授权，排除部会间的不同意见，这个队伍绝对会再创一番好成绩。有了这个团队，相信总统交办任务再多都难不倒陈健仁，“给你最高祝福，也期待精彩，我一定会大声为大家喝采”。

苏贞昌也分享与总统蔡英文的一个小故事。他说，几个礼拜前在总统蔡英文在官邸坚持送他上车，走着走着就开口说，“以后我打电话你要接喔”。苏贞昌停下脚步，回头哈哈大笑说，“此去山高路远，天圆地方，我不过是一介草民”。看到总统蔡英文已开始皱起眉头，苏贞昌接着说，“放心，处江湖之远还是会忧其君”。