国民党主席朱立伦称新北市长侯友宜是最强母鸡

新北市长侯友宜是否代表国民党参加2024年台湾总统大选引发热议，近期传出国民党主席朱立伦可能以总教练身份代打；侯友宜回应称，大家都有各自角色，并强调朱立伦是优秀人才。朱立伦星期一（1月30日）在中央党部新春团拜受访时说，侯友宜是国民党最强的母鸡。

据台湾《联合报》报道，朱立伦30日晚出席国民党桃园市党部新春团拜发出豪语，桃园六个选区要推最强、最好的立委候选人拼全垒打，全党团结把2024年总统大选、执政权赢回来。

在被问及侯友宜是否要表态才能纳入国民党总统民调？朱立伦强调，现在国民党最重要的目标是3月4日的南投立委补选，国民党一定要团结努力，让林明溱高票当选，之后再讨论2024年立委和总统选举。

侯友宜30日主持新北市府因疫情暌违三年的新春团拜，开场鼓阵表演“乘风破浪”。会后受询“乘风破浪”是否符合他的心境，是否可能2024年乘风破浪带领大家过得更好？侯友宜说，新北市团队要全力以赴接受所有挑战，好好努力回应民意，以民为天、团结一致，然后让新北市快速转变，变成一个国际更先进的大都市。

民进党总统初选预估3月初起跑，美丽岛电子报董事长吴子嘉认为国民党办初选会让侯友宜陷入两难。侯友宜说，现在主要还是把工作重心摆在新北市，希望快速串起北台湾共好，“中华民国台湾”会更好。

被问到如果朱立伦代替自己参选2024年总统选举，侯友宜说，朱立伦非常努力地做事，这段时间担任主席全力以赴，扮演好自己的角色，是很优秀的人才。

台湾前总统马英九参加国民党新春团拜受访时说，外界对于总统蔡英文提名陈建仁组阁有很多批评，因此国民党要更努力让民众信任，“我在此期许国民党在2023年务必团结一致，2024年下架民进党”，为台湾找出路，重建一个健康的社会环境；人民需要的是换党执政，调整台湾的政策路线。

新任阁揆陈建仁未辞去中研院工作，而是借调，挨批阁揆卸任后可以再回任领高薪，不愿放弃月薪49万新台币（约2万1431新元）的工作。朱立伦说，如果陈建仁是这样的心态，那就是一个看守内阁，准备“要交班给国民党了”。