美机构指中国海警去年几乎天天巡逻南中国海主要地点

美国智库旗下机构指中国海警去年几乎天天巡逻南中国海主要地点。

美国战略与国际研究中心（CSIS）旗下的亚洲海事透明倡议（Asia Maritime Transparency Initiative）星期一（30日）在网站上公布，中国海警去年巡逻万安滩的天数达到310天，比起2020年增加超过一倍。

作为越南主要石油和天然气开发地点的万安滩，在过去曾发生中国和越南执法部门对峙事件。

此外，中国海警巡逻仁爱礁的天数则从2020年的232天上升至279天。菲律宾已派遣一艘军舰驻扎在仁爱礁。

中国海警在靠近马来西亚重要石油和天然气项目的鲁克尼亚暗沙（Luconia Shoals）展开巡逻天数，则从279天增加到316天。

亚洲海事透明倡议认为，中国海警不断在这些地点巡逻，显示北京决心控制九段线以内的海域。

亚洲海事透明倡议称，他们统计出来的数据可能不完整，因为并非所有海警船都使用用来追踪船只行踪的收发器。一些船也尝试利用虚假数据来掩盖身份。

据彭博社报道，CSIS东南亚项目主任兼亚洲海事透明倡议主任波林（Greg Poling）说：“随着中国海警局船只每天在马来西亚、菲律宾和越南水域作业，这几乎意味着局势仍会是高度紧张，也会经常与这些邻国发生冲突。”

波林认为，中国海警巡逻正成为这个地区的常态。他说：“近年来巡逻地点非常一致，创造了东南亚各方可以管理的可预测现状，但也会遇到难题。”