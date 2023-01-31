李家超不同意就港防疫表现开展独立调查

香港特首李家超明确表示，不同意就防疫表现开展独立调查，并称在他上任七个月不断总结经验和改善措施，已得出实际方案，相信可面对未来挑战，要比展开独立调查的做法更有效。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，冠病疫情逐渐消退，社会走向复常，港府专家顾问袁国勇上星期四（1月26日）提出就港府过去三年的冠病疫情防疫表现作独立调查，以查找不足和责任，香港特首李家超星期二（1月31日）在行政会议前记者会上，明言不同意这么做，还列出七大理由。

李家超说，过去三年全球皆面对冠病病毒，有670万人死亡，特别点出英、美的死亡率分别是香港的1.6倍及1.8倍，并强调疫情变化快速，各地政府都按情况作出即时应对，“无一个公认最佳或标准方案”。他同意要总结经验，确保香港能有效应对未来不同威胁，本届政府上任后已持续检视，不断总结经验及优化措施，以确保港府未来有能力应对不同的新威胁。

李家超提出不独立调查的七大理由，即第一、港府经检视后已成立新指挥架构，以强化指挥及决定能力，达至“决策要快、措施要准、落实讲结果”；第二、港府按风险级别去分级管理，不会一刀切；第三、港府在应急措施当中增加安全系数；第四、港府强化医疗应变系统、强化院舍管控措施；第五、港府制定保护风险群组，尤其是一老一幼的保护政策；第六、港府以科学数据为本，逐步取消社交距离措施，取消集中检疫及于昨天（30日）取消隔离令；第七、港府增设全政府动员机制，确保能够快速动员足够政府人员即时应变，有需要时更可统筹“关爱队”的地区力量等。

李家超说，港府不同部门包括劳福局及医管局，会按疫情发展持续总结经验，将有效的应变方案写进指引中，常规化及恒常化，并持续优化及更新指引，形容这些是最务实及最有效应变能力的方法。

被问到为何不同意独立调查，包括是否同意有行会成员称，不想向前朝官员“鞭尸”等，李家超未正面回应，并重申目前已是疫情新阶段，未来要领导社会全面推动经济发展，及作好复常部署。

李家超强调对付疫情时，最重要是“决策要快、措施要准、落实讲结果”，而这三件事是放之四海而皆准。