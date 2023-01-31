游锡堃：台立法院水平已可媲美欧美

台湾立法院星期二（1月31日）起举行民主国会30年特展，立法院长游锡堃31日上午在开幕致词时说，经过全台人民30年的努力，立法院如今的运作模式与水平，已可媲美欧美先进国家的国会，成为台湾民主、法治的基石。

据台湾《联合报》报道，游锡堃说，民主政治就是民意政治，立法院是台湾最高民意机构，所选出的民意代表，理应完整反映人民的意志。然而，过去蒋氏政权以动员戡乱延续法统、以戒严体制限制人民言论及结社、以大法官会议解释冻结国会改选，造成第一届立法委员无限期延任，形成了与民意脱节被称为立法局的“万年国会”。

游锡堃说，1980年代，台湾历经一连串的社会运动与民意冲撞，终于在1990年代初期实现国会全面改选，选出的第二届立委在1993年2月1日就职，正式终结长达43年的“万年国会”，也让立法院成为真正的“民主国会”，奠定了“民主台湾”的坚实基础。

1992年12月19日举办第二届立委选举，选出161人，并于1993年2月1日正式就职。

游锡堃说，回想当年那段在野人士只因倡议国会全面改选、解除戒严、开放党禁报禁而遭遇美丽岛事件、林宅血案、陈文成命案等政治迫害而有人家破人亡，其困难、坎坷的历程真是举世少见。

游锡堃说，欣慰的是在解严后，台湾历经修宪、国会全面改选、总统直选、政党轮替，民主政治从奠基、转型到熟成；“万年国会”也转型成为现今的“民主国会”，使台湾民主广受国际赞誉与肯定。

游锡堃说，民主政治是“民意政治”、“法治政治”、“责任政治”、“政党政治”，但是如果没有定期改选的国会，一切都是建筑在沙滩上。立法院民主转型与发展的历程，是华人文化圈“国家”的重要典范。

游锡堃31日下午启程赴华盛顿，将在国际宗教自由峰会演讲及出席全美祈祷早餐会。对于此行是否与美国众议院新任议长麦卡锡会面，游锡堃说，他这次纯粹应邀赴美，在美国行程则完全尊重台驻美代表处的安排。