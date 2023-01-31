美国驻华使馆推表情包“拭目以待”受关注

美国驻华大使馆在中国春节期间发布微信定制表情包，其中一款“拭目以待”的表情包，吸引最多中国网民关注。

美国驻华大使馆星期一（1月30日）在官方微博发布“鹰小美”微信定制表情包开放下载的通知，表情包共有16款造型，除了“Hi”“谢谢”、“晚安”等基本问候款，以及应景的“恭贺新春”、“冬季快乐”，还有网民常用的的“比心”、“淡定”、“一起嗨”等，但其中最受中国网民关注的是表情包“拭目以待”。

“拭目以待”的表情包吸引最多中国网民关注。（美国驻华大使馆官方微博）

截至星期二（1月31）下午4时，这则微博信息已获近3万人点赞，超过2400则评论留言。

不少网民留言说，“拭目以待太乐了！”“拭目以待可爱捏”。但也有网民把“拭目以待”与中国外交部前发言人赵立坚联系起来，指“美国驻华大使馆的这个表情包是在搞事情吧 ”，“拭目以待，你在嘲讽谁啊？”“请美方停止这种消费我立坚哥哥的行为”。

赵立坚担任中国外交部发言人期间，在记者会中回答提问时多次使用“拭目以待”这一词汇。

例如在去年8月1日的外交部记者会上，赵立坚被问到时任美国众议院议长的佩洛西即将访台、中国大陆军方会做出什么反应时说，“如果她敢去，那就让我们拭目以待吧。”

赵立坚在去年2月8日被问及美国对台军售时，也回应说，中方必将采取正当有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益，具体措施“请大家拭目以待”。

还有网民留言说，美国大使馆应该把“偷着乐”、“悬崖勒马”、“搬起石头砸自己脚”等等赵立坚常用的词汇也做成表情包。

赵立坚有中国“战狼”外交官之称，他在本月初突然被调离外交部新闻司副司长、发言人职位，改任外交部边界与海洋事务司副司长，背后缘由引发外界猜测。