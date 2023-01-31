港大专家称调查防疫表现有必要 并非针对个人或机构

针对香港特首李家超星期二（1月31日）上午在行政会议前记者会上，表明不同意就港府防疫表现开展独立调查，香港大学教授孔繁毅和金冬雁认为，有必要展开调查，并指调查不会针对个人或机构，是为吸取经验和教训，为日后做好准备。

据网媒“香港01”报道，港府专家顾问、港大医学院内科学系传染病科主任及临床教授孔繁毅受访问时坦言，他个人赞成成立一个独立调查委员会，目的在于检视过往三年抗疫工作有何不足之处，并找出改善及做得更好的方法，以便日后再有疫情暴发，整体措施可有所提升。

孔繁毅认为，相关检视不仅着眼于提升香港应对未来疫情能力，也针对整体医疗系统的提升，尤其是长者照顾方面，“所以我相信有一个独立调查委员会，会给出一个更客观、更针对我们医疗系统问题的报告，效果可能会更好。”

孔繁毅重申，专家倡设独立调查委员会不针对任何一个人或机构，主要是检讨整件事。

港大生物医学学院教授金冬雁说，2003年沙斯疫情后，香港也进行独立调查，这次应付冠病疫情也吸取了当时一些经验及教训，直言独立调查是香港过往一直行之有效的做法，相关调查及检讨也对将来有好处，暂时看不到有很强的理据说明不应该或不可以做独立调查。

金冬雁还说，冠病疫情持续三年，香港有逾万人离世，比起2003年沙斯更惨烈。按照香港过往做法，成立独立调查委员会，检讨过去做得好、与做得不好之处是很合理的做法。

金冬雁估计，当局表明不同意独立调查，或因有些复杂情况，牵涉到方方面面，独立调查也未必能查清，但他强调回顾及检讨冠病疫情期间种种情况及措施属必须，“即使港府这次不设立独立调查委员会，都要用另一个方式去做”。