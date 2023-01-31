逢甲大学论文修正通过审核 台南投县长许淑华保住硕士学位

台中逢甲大学说，南投县长许淑华硕士论文修正后通过审核，确定她保住硕士学位。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，许淑华选前遭检举硕士论文涉嫌抄袭，经逢甲大学审定涉及“不当引述”，须在本学期1月31日结束前修正补送。逢甲大学星期二（31日）说，校方1月13日已收到许淑华送交的修正论文，依相关规定进行论文原创性比对等论文审查程序确认，许淑华修正论文符合学校学伦会规定，论文通过审核，确定她保住硕士学位。

去年南投县长选举期间，民进党指控许淑华论文涉嫌抄袭，许淑华主动申请逢甲大学调查，逢甲大学经两个月审查，确认论文内容涉及“不当引述”，未达违反学术伦理情节重大程度，要求许淑华在本学期内完成学位论文修正，并送交学校备查。

逢甲大学指出，经营管理学院已在1月13日收到许淑华送交的修正论文，经过经管院审查，并依相关规定进行论文原创性比对等论文审查程序，确认许淑华修正论文符合学伦会要求，新修正论文已送学校图书馆完成审查，许淑华保住硕士学位。

南投县长许淑华说，目前尚未收到母校通知，但她在送出修正硕士论文前，就对自己的论文很有信心，相信其论文主体性跟内容都没有问题。她也在当选上任后，立刻按照校方规定进行资料补正，而结果出炉一如她的预期。