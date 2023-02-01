中国超30城推楼市优化政策 首套房贷款利率低至3.7%

中国多个地方政府今年延续楼市宽松政策，超过30个城市出台楼市优化政策，首套房贷款利率最低降至3.7%。

据澎湃新闻报道，不完全统计，今年以来，包括福建厦门、四川资阳、山东济宁、湖北宜昌、浙江温州、江西南昌红谷滩区、安徽淮北、河南济源、黑龙江哈尔滨、湖南长沙、山东济南、江西南昌安义、内蒙古乌兰浩特、广西桂平、湖北武汉、江苏盐城、浙江绍兴、辽宁丹东、安徽亳州、广东东莞、江苏徐州、辽宁大连、江苏连云港、广西防城港、广西柳州、河南荥阳、安徽蚌埠、新疆乌鲁木齐、江西省萍乡市上栗县、安徽六安、湖北随州、吉林长春等超30城发布楼市新政。

从政策内容来看，包括解除限购，上调住房公积金贷款最高额度，调整公积金贷款最低首付比例，延长消费补贴，提高多孩家庭公积金贷款额度，明确认房不认贷，鼓励团购买房等。

以山东济宁为例，山东济宁市住房公积金管理中心于1月29日发布关于调整住房公积金个人住房贷款部分政策的通知，明确自2023年2月1日起，提高公积金贷款最高额度、调整房屋套数认定标准、调整公积金贷款最低首付款比例等。双缴存职工家庭公积金贷款最高额度提高至80万元（人民币，下同，约16万新元）；单缴存职工家庭公积金贷款最高额度提高至50万元。针对多子女家庭，购买首套自住住房的，公积金贷款最高额度提高至80万元，购买二套自住住房的，公积金贷款最高额度提高至50万元；养育未成年子女的多子女家庭，购买首套及二套自住住房的，公积金贷款最高额度提高至80万元。

同时，首套房公积金贷款最低首付款比例调整为20%，二套房公积金贷款最低首付款比例调整为30%。

湖北宜昌住房公积金中心发布《关于调整全市公积金使用政策的通知》，自1月29日起，宜昌户籍按政策生育二孩及以上家庭购买住房的，可按现有最高额度（60万元）的1.4倍申请公积金贷款即84万元。

武汉则延续实施二环外不限购政策。1月13日，武汉市房产交易中心工作人员表示，目前二环外无论是新房还是二手房都不限购，只需申请购房资格通过即可。在此之前，武汉市住房保障和房屋管理局相关工作人员曾于2022年12月9日回应武汉调整二环外限购政策的消息称，只针对房交会期间有新的政策。

同时，多地延续实施购房补贴及优惠政策。浙江温州发文称，为更好满足购房者的合理住房需求，继续实行个人首次购买市区（含鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区、海经区、经开区）新建普通商品住房、存量住房（以网上签订浙江省商品房、存量房买卖合同时间为准），在取得房屋不动产证后，给予购房款0.6%的消费补助，实施时间为2023年1月1日至2023年6月30日。

江苏盐城市住房和城乡建设局则于1月12日发布通知，将利用春节返乡置业高峰期，推出一系列促进住房消费的措施。其中，包括市区“房八条”购房补贴延期2个月，并鼓励各地分板块开展线上线下返乡置业购房专场房展会。同时，组织一次团购网签办证活动。各地组织团购房群众集中选房签约活动，在交房现场积极开展“交房即办证”活动，推进民生服务工作。组织一次银企对接活动。

1月20日，黑龙江省哈尔滨市人民政府官网显示，为进一步促进哈尔滨市房地产市场平稳健康发展，市住建局牵头研究起草了《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的措施意见（征求意见稿）》，具有哈市户籍（包括9区9县（市）），符合生育政策，在2021年10月29日以后生育第二、第三胎的家庭在主城9区内购买首套或第二套新建商品住房，凭网签备案《商品房买卖合同》、本人身份证明、购房交款票据、《不动产权证书》、户口簿和出生医学证明等，分别给予1.5万元、2万元的一次性购房补贴。

除了调整购房政策，今年以来多地下调首套房贷利率下限。根据诸葛找房数据研究中心不完全统计，春节后，包括郑州、天津、厦门、福州、珠海、长春、沈阳等城市相继下调了首套房贷款利率下限，新一轮的下调房贷利率潮正在上演。截至目前，已经有30城下调首套房贷款利率下限，其中最低降至3.7%。

根据央行公布的首套住房贷款利率政策动态调整机制，新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。

根据中国国家统计局数据，70个大中城市中符合下调要求的城市共有35个，诸葛找房数据研究中心数据显示，其中已经有20城下调或者取消首套房贷利率下限，预计未调整的城市后续也有望跟进下调房贷利率，不乏二线城市哈尔滨、温州、南宁等，一季度将会有更多城市首套房贷利率跌至4%以下水平。

中国住房和城乡建设工作会议今年1月17日在北京召开，会议强调，以增信心、防风险、促转型为主线，促进房地产市场平稳健康发展。大力支持刚性和改善性住房需求，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策、精准施策。