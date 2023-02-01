李克强：经济好金融才会好 金融稳定经济才能稳健

中国总理李克强说，要进一步发挥金融支持宏观经济稳定作用，持续提升金融服务水平，保持经济运行在合理区间，推动高质量发展。

据央视新闻报道，李克强星期一（1月30日）到人民银行、外汇管理局考察，主持召开座谈会。

李克强在中央外汇业务中心与工作人员交流时，对外汇储备实现好的经营收益表示肯定。

他说，对外开放是基本国策，中国经济深度融入世界，外汇储备体现国际上与中国开展经贸合作的信心，汇率稳事关经济金融大局稳。面对多轮外部冲击，中国外汇储备保持在3万亿美元（约3.94万亿新元）以上，人民币汇率基本稳定、在国际主要币种中相对稳健，为稳定外贸、金融、经济等提供了有力支撑。

关于金融服务实体经济情况，他说，金融是现代经济的核心，金融改革发展有力支持了经济发展。从过去十年周期看，经济年均增长6.2%，从53万亿元大幅增加到121万亿元，金融机构总资产也大幅增加。经济好金融才会好，金融稳定经济才能稳健。

他也说，中国这几年面对疫情等多重严重冲击，但依然保持了经济持续增长。中国坚持实施稳健的货币政策，因时因势运用总量和结构性工具，为维护宏观经济稳定、服务实体经济发展发挥了重要作用。着力缓解中小微企业、个体工商户融资难题，以保市场主体来稳就业保民生。过去五年普惠小微贷款余额年均增长24%，去年企业贷款平均利率是改革开放以来的最低。坚持不搞“大水漫灌”、不超发货币，在全球通胀背景下为国内稳物价提供了基础条件，去年居民消费价格只上涨2%。

他肯定了，运用市场化法治化方式，有效防范金融市场异常波动风险，及时稳妥处置中小金融机构等风险，守住了不发生系统性风险的底线。

他也提醒，要清醒看到存在的问题，维护金融稳定、防范风险仍是长期而艰巨的任务。

李克强说，金融系统要继续提升服务实体经济水平，这关系市场预期，稳定的预期是市场经济的“硬通货”。要深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，加大金融对扩大内需、优化结构的支持，改善民营经济和中小微企业融资环境，防范化解金融风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。