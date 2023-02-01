中纪报：粮食安全整治既要“当下改”又要“长久立”

中国纪检监察报星期三（2月1日）发表文章指出，粮食安全关系国计民生，是“国之大者”。抓好粮食购销领域腐败问题专项整治，既要拿出“当下改”的举措，又要形成“长久立”的机制。

文章说，中央纪委国家监委1月29日公开通报十起粮食购销领域违纪违法典型案例，中储粮集团公司原党组成员、副总经理徐宝义等人“靠粮吃粮”行为被严肃查处并点名曝光，持续释放出深入整治粮食购销领域系统性腐败的强烈信号。

文章指出，粮食购销是保障粮食安全的关键环节。当前，粮食购销领域监管缺失缺位、内外勾结、执法不严等问题突出，“靠粮吃粮”易发多发，仍需保持清醒和坚定，坚定不移把专项整治工作向纵深推进。

国有粮食企业承担着收购、储存、经营国家粮食的重要职责，一些“粮耗子”从中伺机渔利，严重侵蚀群众利益、造成国家损失、影响粮食安全。



文章梳理了各地查处的案例，指出发生在一些国有粮食企业的“靠粮吃粮”问题，手法可谓形形色色，包括以陈顶新、以次充好，制造“转圈粮”；虚假收购、虚报损耗、虚假轮换、掺杂使假；在仓储等项目中违规招标投标，违规处理导致国有资产流失。

专项整治中还发现，主管监管部门落实责任不到位，监督制约机制存在漏洞，是产生涉粮腐败问题、造成国有资产流失的重要原因。

而对于一些基层粮库来说，“守门人”权力过于集中，再加上基层粮食监管机构和人员力量薄弱，监管能力和经验不足，在财务资产管理、选人用人、运营机制等方面存在问题，部分企业负责人也容易监守自盗，变成粮仓“硕鼠”。

文章说，这些案例一再表明，当前粮食购销领域腐败问题存量尚未见底、增量还在发生，特别是监管缺失缺位、内外勾结、执法不严等问题突出，“靠粮吃粮”易发多发，粮食购销领域腐败问题系统施治、实现根治任重道远。

紧盯粮食购销领域腐败重点、难点问题，深挖彻查问题线索，从严从重查处一批粮食购销领域腐败案件，形成“不敢腐”的强力震慑。

文章还说，此次通报是中央纪委国家监委第二次集中点名曝光粮食购销领域违纪违法典型问题，表明了纪检监察机关对粮仓“硕鼠”“蛀虫”绝不姑息、一查到底的坚定态度。

不只是徐宝义，近年来，中央纪委国家监委还查处了原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣，国家发展改革委原党组成员、国家粮食和物资储备局原局长张务锋等多名粮食系统的中管干部，各级纪检监察机关针对粮食购销领域腐败问题加大办案力度，保持了整治粮食购销领域违纪违法问题的高压态势。

找全找准、查深查透问题，是确保专项整治取得实效的关键。各地坚持全方位、多角度检视，采取专项巡视巡察、主责部门自查自纠、纪检监察机关监督检查等方式，全面起底清查粮食购销领域存在的问题。



专项整治是一个系统工程，涉及方方面面。纪检监察机关综合运用提级办理、直查直办等方式，发挥“室组地”联合办案优势，借助大数据等手段，深挖问题线索，确保查深查透、应查尽查。

文章还指出，粮食系统领导干部尤其是“一把手”对业务熟悉且在粮食系统深耕多年，往往是粮食购销领域腐败问题的高发群体。

以查处“一把手”典型案件为牵引，聚焦重点人重点事，坚决查处权钱交易、利益输送等“靠粮吃粮”问题，是不断提高专项整治针对性、有效性的有力抓手。



文章强调，把正风肃纪反腐与深化改革、完善制度、促进治理、推动发展贯通起来，结合案件查找漏洞，推动形成靠制度管权、管粮、管人的长效机制。

抓好粮食购销领域腐败问题专项整治，既要拿出“当下改”的举措，又要形成“长久立”的机制。各级纪检监察机关一体谋划和推动以案促改、以案促治，加快推进智慧粮库建设，深化粮食储备和购销体制机制改革，推动粮食购销领域腐败问题系统治理、长效治理取得新成效。

中共中央纪委1月29日通报，去年1月落马的徐宝义，曾向中储粮负责招标代理的工作人员打招呼，帮助某招标公司进入中储粮招标代理机构名录。他也被指利用职务便利，在粮食物流仓储经营、收储库点确定等方面为他人谋取利益，收受贿赂1300余万元人民币（约253万新元）。这也是中纪委时隔一年多再次通报粮食购销领域典型违法案例。

