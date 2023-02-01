据报港启德方舱拟改建青年宿舍

香港近日取消向确诊者发隔离令，当地社区隔离设施基本完成历史任务。据悉，香港政府正研究改变部分隔离设施用途，其中位于启德跑道区的方舱单位，或会改建成青年宿舍，满足青年住屋需要。有立法会议员认为做法可行，但必须加强当区交通配套。

根据《星岛日报》报道，目前香港有八个社区隔离设施，当中只有最早启用的竹篙湾隔离中心仍开放，其他位于青衣、粉岭、新田等方舱，已转为备用状态。启德方舱以组装合成法兴建，提供约3000个房间，楼高四层，设有升降机；每个单位面积约193平方英尺（约17.9平方米），设独立厕所，附电视机及电蒸炉，部分单位更坐享媲美私楼的海景。

香港房屋局长何永贤前日介绍简约公屋项目时提到，启德隔离设施在技术上有可能改作不同用途，包括改为简约公屋或青年宿舍，政府持开放态度。消息透露，政府有计划将启德方舱改建成青年宿舍，但不会全数改装，而启德方舱有独立厕所、近市区，条件较其他方舱为佳，具可行性。

去年香港《施政报告》提出扩大青年宿舍计划，资助非政府机构租用合适酒店或旅馆，转为青年宿舍，五年内提供3000个宿位，租金不多于同区住宅市价六成。

香港特首李家超星期二出席行政会议前也提到，正处理疫情后续工作，包括社区隔离设施的安排，已委派财政司副司长黄伟纶统筹，评估应对社会复常、民生需要，确保香港有一定备用应急设施的同时，分阶段释出用地及重用隔离设施单位。

副司长办公室回应查询时表示，已开展特首委派的工作，正进行分析研究，暂未有结果，会尽快推进。发展局则指，当八个社区隔离设施无须再作抗疫之用时，就相关用地的未来安排，相关政策局和部门会作适当跟进，适时公布详情。

简约公屋其中一个选址在启德世运道，将兴建1万个单位，引起地产商及地区反弹。立法会九龙中议员杨永杰表示，将方舱改建青年宿舍可行，但认为要先解决交通问题，增加便利店等配套。

选委界议员、青年发展委员会副主席梁毓伟形容是好事，指启德方舱建筑标准高、有独立空间，而且邻近体育园，可用体育产业作主题，扶持青年多元发展，但同时指要做好交通配套。

