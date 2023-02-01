网传疑发现大量放射性原料 哈尔滨工程大学辟谣

网传哈尔滨工程大学疑似发现大量放射性原料，学校对此回应称：网传通知为虚假信息，学校未发生相关事件，也未发出相关通知，有关截图是伪造的。

一张落款为哈尔滨工程大学本科学院的“通知”截图星期二（1月31日）流传网络。“通知”称，哈尔滨工程大学11号楼地下有数门“超电磁炮”，甚至还疑似存在大量“高浓缩铀-235原料”，放射性极强，需对11号楼封闭处理。

网传“通知”称，多年以来，持续收到同学关于“磁场的测量”这一基础物理实验的反馈，主要反映的问题是实验数据与理论值相比显著偏大。针对此回题，物理实验教学中心组织勘探活动，对11号教学楼进行了地质勘测。经勘探分析，确认11号楼地下数十层内存放有数门超电磁炮，且疑似存在大量高浓缩铀-235原料，放射性极强。“由于强大的磁场以及放时性元素的存在，11号楼31日起实行全面封锁，周围2公里内禁止人为活动。”

针对网传内容，哈尔滨工程大学在官方账号作出回应，称网传通知为虚假信息，学校未发生相关事件，也未发出相关通知，有关截图是伪造的。请以学校官方渠道信息为准，不造谣、不信谣、不传谣。



据哈尔滨工程大学官方微信公号文章介绍，校内11号楼是哈尔滨工程大学从中国人民解放军军事工程学院继承的五座大楼中的一座，是当年空军工程系的系楼。

11号楼地上共有6层，如今被用于教学和办公，“而它的地下却也大有秘密”。文章称，地下对外开放的有两层，地下2层有一个靶场。而实际上地下有6层之深，皆为防止小型原子弹设计，墙厚达1米，每层地下室均有半米厚的密封铁门。地下第6层有一条军事隧道，其宽度足以容纳一辆坦克车，长近10公里，直达哈尔滨火车站。可见11号楼并无网传通知内所述的“地下数十层”。

哈尔滨工程大学官网信息显示，学校前身是创建于1953年的中国人民解放军军事工程学院（“哈军工”）。1970年，以海军工程系全建制及其他系（部）部分干部教师为基础，在“哈军工”原址组建哈尔滨船舶工程学院。1994年，更名为哈尔滨工程大学。学校先后隶属于第六机械工业部、中国船舶工业总公司、国防科工委，现隶属于工业和信息化部。2007年，成为国防科工委、教育部、黑龙江省人民政府、海军共建高校。2019年，成为工业和信息化部、教育部、黑龙江省人民政府、哈尔滨市人民政府共建高校。

