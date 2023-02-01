港民建联赴澳门会见贺一诚 望加强港澳合作

香港建制派政党民建联多名成员星期二（1月31日）到访澳门与澳门特首贺一诚会面，就加强港澳合作、推动粤港澳大湾区建设等议题交换意见。

据香港《星岛日报》报道，贺一诚星期二在澳门政总会见全国人大常委、香港民建联会务顾问谭耀宗一行人，出席的还包括民建联20多名成员。

贺一诚说，目前澳门已实现人员往来正常化，北京中央支持澳门发展的各项政策措施正有效落实，横琴粤澳深度合作区建设的加快推进，必为澳门可持续发展提供新的机遇。澳门将积极、务实推进粤港澳大湾区和深合区建设，他期望日后将吸引更多港资投入，共同推动深合区发展。

会面中，贺一诚向谭耀宗等人宏观介绍了澳门经济发展情况、人才发展和引进工作，以及分享三年来澳门防疫抗疫经验。就代表团希望了解澳门的整体房屋政策，贺一诚也就澳门的五阶梯房屋政策作深入介绍，并组织代表团实地视察位于望厦的社屋单位、新城A区经济房屋单位、都更暂住房项目及长者公寓的展示区，代表团表示有关房屋政策值得借鉴。

春节期间访澳旅客胜过预期，当中访澳的香港旅客更有较大升幅，贺一诚称，澳门特区政府推出一系列活动和措施吸引客源，并将持续发展非博彩项目拓展国际客源，期望透过多元化措施推动澳门经济尽快恢复和稳定发展。

谭耀宗一行人感谢贺一诚的接见，并表示港澳合作相当重要，两地进一步协作将在粤港澳大湾区的发展中发挥更大作用。而代表团在澳考察时看到澳门市面洋溢喜庆热闹的节日气氛，表示欣赏澳门特区政府在新春期间极速推出不同类型的活动节目吸引游客。