20架大陆军机穿越12处台海中线 九军舰绕台

台湾国防部最新通报，34架中国大陆军机和九艘军舰在台海周边活动，其中20架军机穿越12处台海中线，飞入台湾西南空域。

综合台湾中时新闻网、《自由时报》和《上报》报道，台湾国防部星期三（2月1日）早上9时发布台海周边海、空域动态，通报从星期二上午6时至星期三上午6时，共有34架中国大陆军机和九艘军舰在台海周边活动。

根据通报，有20架次大陆军机穿越台海中线及其延伸线进入台湾西南空域，包含两架苏恺-30战机、两架歼-11战机、四架歼-10战机、六架歼-16战机、一架“BZK-005”无人机、一架“BZK-007”无人机、一架运-8远干机、一架运-8反潜机、两架运-8电侦机等。

据报道，这是中国大陆首次派出主力战机沿台海中线从北到南“12处”穿过台海中线，也是历来最密集且位置最多的一次；而九艘大陆军舰在台海周边活动，也是继去年8月30日大陆围台军演后，数量最多且最大规模的一次。

大陆此次机舰绕台之际，正值长期关注台湾安全议题的美国退役海军上将、前美军印太司令部司令戴维森（Philip Davidson）率团低调访台，戴维森预计将与台湾总统蔡英文会面。

戴维森曾对媒体提出预测，研判北京将于2027年攻台，预料他的台湾行将与台海安全情势密切相关。

此外，台湾总统蔡英文星期一与捷克总统当选人帕维尔通电话，遭到北京猛烈抨击。