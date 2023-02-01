中国要求进一步加强冠病感染中西医协同救治

中国国务院联防联控机制医疗救治组印发通知，提出进一步落实“有机制、有团队、有措施、有成效”的“四有”中西医结合医疗模式，提高综合医院、专科医院中医药服务能力。

根据新华社报道，中国国务院联防联控机制医疗救治组印发的《关于在综合医院、专科医院进一步加强新型冠状病毒感染中西医协同救治工作的通知》指出，二级以上综合医院、专科医院要建立完善新型冠状病毒感染医疗救治中西医协作工作机制，中医医师和西医医师共同组建院级专家组，共同开展联合查房、多学科会诊、病例讨论等，共同研究确定重症、危重症患者的中西医结合治疗措施。

在重症、危重症患者医疗救治中，要依据《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》《新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版）》积极合理使用中成药（包括中药注射剂）、中药饮片和中医技术。

通知还说，各综合医院、专科医院要加强冠病病毒感染相关中成药和中药饮片的采购和储备，特别是针对重症、危重症患者医疗救治的中药品种（包括中药注射剂），要重点储备、保证供应。

通知要求，各省（区、市）卫生健康、中医药主管部门进一步增强综合医院、专科医院中医药人员配备，加强中医临床科室建设，完善绩效考核等政策措施和制度，并通过开展培训提高参与救治工作医务人员的中医药技术水平。

