武汉大学提请公安打击搭载校外人员入校“黄牛”

武汉大学星期二（1月31日）晚发声明称，近期在工作中发现有人充当“黄牛”，利用授权或预约车搭载校外人员违规进校，校方已将违规载人的车辆纳入黑名单取消授权或禁止预约进校，并将相关车主信息通报所在单位加强教育，另一方面提请公安机关开展打击处理。

根据武汉大学微信公众号“平安珞珈”消息，武汉大学保卫部发布《关于严禁外来人员违规入校的声明》指出，根据校园安全管理工作要求，校外人员未经预约审批不得进校。“黄牛”相关行为涉嫌违法，学校将配合公安机关予以严厉打击并加强校门管控与入校人员审核。在此提醒广大社会朋友高度警惕，以防上当受骗。

武汉大学严禁教职工、校内居民利用已授权车辆携带校外无关人员入校，一经查实，取消该车辆全年授权，并依据有关规定对当事人或车主严肃处理。

武汉大学保卫部称，希望广大师生予以支持、共同监督，发现违规搭载校外人员进校等疑似情况积极向保卫部门反馈。

武汉大学1月17日曾发布通知，结合疫情防控政策调整和校园实际，恢复校友免预约出入校园权限。校友出示武汉大学电子校友卡或能证明校友身份的有效证件，经工作人员核验确认后，可步行入校。各学部开放校门均可入校。为保障校内正常的学习和工作秩序，校友车辆需预约方可入校。