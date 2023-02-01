1月财新中国制造业PMI为49.2 萎缩幅度缩小

中国财新网星期三（2月1日）公布的2023年1月制造业采购经理人指数（PMI）显示，随着中国度过冠病感染高峰，疫情影响逐渐减弱，制造业供需、就业、供应链边际改善，PMI萎缩幅度放缓。

财新网公布的2023年1月中国制造业PMI录得49.2，高于上月0.2个百分点，显示制造业景气有所改善，但仍连续第六个月处于收缩区间，也未达到路透社调查49.5的预期水平。

这一走势与中国国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的2023年1月制造业PMI录得50.1，回升3.1个百分点，与2022年9月持平，同为2022年下半年以来最高。采购经理指数的数字高于50代表扩张，低于50则代表萎缩。

虽然两者数据的上涨走势一致，但财新网公布的PMI数据仍处于萎缩区间。路透社报道称，中国官方的数据主要关注大型企业和国有企业，而这些企业的制造业活动已恢复增长。财新调查的聚焦点是小型企业和沿海地区，其中包括一些出口企业。

从分项指数看，财新的两个制造业PMI大致相同：两个生产指数、新出口订单指数、就业指数、供应商配送时间指数均在收缩区间回升，显示生产、外需、就业、物流等边际改善但仍偏弱；两个新订单指数上升，其中统计局制造业新订单指数2022年下半年以来首次升至扩张区间，财新中国制造业这一指数仍低于荣枯线；两个原材料购进价格指数和生产经营预期指数均在扩张区间上升。

一些企业称，冠病疫情暴发导致的员工辞职和缺勤对员工人数造成了影响，而人手不足则导致了工作积压的再次上升。虽然一些企业提到，疫情管控措施解除有助于缓解供应链的压力，但在工人短缺的情况下，一些地区的物流还没有完全恢复。