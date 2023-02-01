台联电前董事长曹兴诚：已陆续捐钱加强台心理认知等防卫力量

台湾联电前董事长曹兴诚去年8月宣布捐出30亿元（新台币，下同，约1.3亿新元）加强台湾防卫。曹兴诚星期三（2月1日）发文表示，已陆续捐钱，捐出的钱是希望加强台湾在心理、认知、舆论等方面的防卫力量。

曹兴诚在脸书发表一篇题为“钱捐了没？”的文章，对于是否兑现捐钱加强台湾防卫的承诺提出说明。

曹兴诚说，他不是公务员，也不会去竞选公职，没必要告诉任何人他有多少钱。不过，他创立过不少重要的高科技公司，是否有能力捐出30亿元，不要太小看他。

曹兴诚表示，他已陆陆续续捐钱出去，近几天就要汇出2000多万元。他并不是把钱捐给国防部，因为国防部有很多预算，不需要他捐钱。

他说，台湾国防在武器装备部分固然需要加强，但最弱的部分是心防。现在不少人缺乏敌我意识，心防如果不加强，武器再多、再精良也没用，所以捐出的钱是想加强台湾在心理、认知、舆论等方面的防卫力量。

至于他捐助了哪些人，曹兴诚表示，不能对外透露，因为打认知战，保密很重要。基本上他会看“捐助对象在抗共保台上是否已做了努力”，如黑熊学院已经努力一阵子，增加民间防护能力，符合保台原则，所以给予协助。

曹兴诚说，钱是他自己辛苦赚来的，希望能用在刀口上，发挥效用。他无意做慈善事业，会监督用途，随时调整捐助幅度。

曹兴诚强调，他三十几岁就已经出名了，还上了时代杂志（Time Magazine），不须借着捐钱打知名度。此外，他不管去任何场合演讲或谈话，从不收取任何费用；因为他把这些演讲都当成公益活动和付出。