港府专家顾问孔繁毅：独立调查检讨疫情处理更具公信力

近日有部分专家提出独立调查或检讨冠病疫情处理，香港特首李家超星期二主动表示不支持成立独立调查委员会。港府专家顾问孔繁毅星期三（2月1日）表示，应该用独立调查委员会的形式检讨疫情处理，认为这种形式更具公信力，且可得出更宏观的事件全貌，只作政府内部检讨的话，或有一些盲点看不到。

根据《星岛日报》报道，孔繁毅指出，绝对同意检讨疫情处理，认为目前是一个适合的时候，在逐渐复常之际作个全面检讨，三年抗疫工作有什么不足的地方，让大家应对下次疫情时做得更好，范围方面很广，包括由检测到追踪、第五波疫情为何有大量长者死亡、如何防止大批患者在院外等候、内科病床安排等等，尤其未来长者愈来愈多，年年都会有季节性流及冠病病毒浪潮，此时就抗疫工作做个全面检讨，绝对有需要。

形式方面，孔繁毅个人认为以独立调查委员会比较理想，他强调：“这不是要所谓追究或者看什么人要问责，而是查找过去三年有什么地方可以做得好一点。”他解释，独立调查委员会可以有国内外、本地专家参与，做法比较客观及具针对性，可以提出更宏观的看法，比政府自己内部各部门所做的调查来得更好、更加有公信力，也可以邀请持份者如安老院舍、检测中心等一起参与，找出事情的全貌，效果更为理想。

孔繁毅说，他一直与政府密切沟通，提供意见协助决策，但认为这也不及一个真正独立、不受政府影响、提供比较客观意见的委员会。被问到是否如一些人所指有些问题本身已经相当明显，不用等调查，甚至政府内部检讨都可以，孔繁毅不同意：“问题是内部做的话，会有一些盲点未必看到，不能给出一些宏观的结果。调查可以一并看其他外国做法，作些比较，也会针对性说整个医疗制度，某些地方会否有不足之处，内部调查未必看到每个部门、持份者之间的互动。”他认为调查报告一定要公开，目的是让市民清楚知道事件全貌，取信于民，这十分重要。

香港病人政策连线主席、医务委员会委员林志釉说，理解有些人认为独立调查委员会是追究责任而感到抗拒，但认为调查不是要追究责任，只为汲取经验，改善下次抗疫工作，毕竟此次疫情夺去过万人的性命，远比当年沙斯（SARS,非典）死亡人数多。

